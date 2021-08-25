 Останні літаки Бундесверу з евакуйованими покинули Кабул | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Новини

Останні літаки Бундесверу з евакуйованими покинули Кабул

Останні чотири німецькі літаки з евакуйованими людьми вилетіли з аеропорту Кабула, повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер.

Німецький літак з евакуйованими прилетів у Ташкент

Німецький літак з евакуйованими прилетів у Ташкент, 24.08.2021

Німецький Бундесвер у четвер, 26 серпня, завершив евакуацію з аеропорту Кабула, повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). За її словами, на німецьких транспортних літаках, які останніми вилетіли з аеропорту Кабула у четвер, перебували, зокрема, німецькі дипломати, військові та поліцейські. 

Крамп-Каренбауер наголосила, що Німеччина й надалі намагатиметься зробити усе, щоб уможливити подальшу евакуацію з Афганістану осіб, які цього потребують. 

Разом з цим повідомляється, що в аеропорту Кабула в цей час стався вибух, вчинений, за попередньою інформацією, терористом-смертником. За даними радикального ісламістського руху "Талібан", загинули 13 людей, серед яких діти та таліби-охоронці аеропорту. У США також повідомляють про поранення кількох своїх військових. У Берліні ж заявляють, що німецькі солдати не постраждали.

Як повідомлялося раніше, США планують вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня. Тим часом низка західних країн вже завершили евакуацію з Кабульського аеропорту. Ситуація на летовищі загострюється: тисячі людей намагаються потрапити в останні військові літаки, які залишають країну.

Читайте також: Контрабанда людей: як біженці нелегально потрапляють з Афганістану до Туреччини

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер 25 серпня заявила, що зараз триває "найпоспішніший етап" місії та що ситуація зараз "вкрай складна та небезпечна".

До обіду середи, за даними Бундесверу, Німеччина евакуювала з Афганістану загалом понад 5200 людей - представників 45 національностей, у тому числі 4200 афганців та 505 німців.

Через загострення ситуації в Афганістані німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) навіть скасувала запланований на найближчі вихідні візит до Ізраїлю.

  • Кадр зі стрічки Хава, Мар'ям, Аїша: жінка на даху будинку в Кабулі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Хава, Мар'ям, Аїша" (2019)

    Прем'єра стрічки афганської режисерки Сахри Карімі відбулась на Венеціанському кінофестивалі 2019 року. У фільмі йдеться про трьох жительок Кабула та ситуації, у які вони потрапили, коли були вагітними. За лічені дні до захоплення Кабула бойовиками "Талібану" режисерка виступила з відкритим листом і попередила про загрозу, що виходить від талібів. Карімі залишила батьківщину і перебуває у Києві.

  • Кадр з фільму Усама

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Усама" (2003)

    "Талібан" правив в Афганістані з 1996 до 2001 року. Жінкам було заборонено працювати у більшості сфер. Це загрожувало існуванню родин, чоловіки з яких загинули чи постраждали у конфлікті. Фільм Сіддіка Бармака оповідає про дівчинку-підлітка, котра видає себе за хлопчика, щоб допомогти сім'ї. Кінематограф за талібів був заборонений, фільм став першим з 1996 року, повністю відзнятим в Афганістані.

  • Кадр із анімаційного фільму Добувачка

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Добувачка" (2017)

    Схожий сюжет має і мультфільм ірландської студії Cartoon Saloon, заснований на романі "Добувачка" канадки Дебори Елліс. І тут рішуча дівчинка прикидається хлопчиком, щоб підтримати рідних. Однією з продюсерок стрічки була американська акторка Анджеліна Джолі. Мультфільм був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм".

  • Кадр із фільму Той, що біжить за вітром

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Той, що біжить за вітром" (2007)

    В основі цього фільму німецько-швейцарського режисера Марка Фостера лежить однойменний роман Халеда Хоссейні. Він присвячений універсальним темам вини та спокути й розповідає про події останніх 50 років афганської історії: від падіння монархії та введення військ СРСР в Афганістан до масової втечі людей з країни і правління талібів.

  • Кадр з фільму Кандагар: жінка в бурці

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Кандагар" (2001)

    У стрічці одного з видатних іранських режисерів Мохсена Махмальбафа ідеться про канадку афганського походження, яка повернулась на батьківщину, щоб врятувати сестру від самогубства. Прем'єра фільму на Каннському фестивалі 2001 року не привернула великої уваги. Однак після терактів 11 вересня у США світ захотів більше дізнатися про негаразди, з якими жінки стикаються в Афганістані.

  • Кадр із фільму О п'ятій вечора: жінки в бурках, які читають

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "О п'ятій вечора" (2003)

    Два роки потому на фестивалі в Каннах відбулася прем'єра фільму доньки режисера - Саміри Махмальбаф, ще однієї представниці "нової хвилі" іранського кінематографу. Сюжет її стрічки обертається навколо афганських жінок. Молода жінка з охопленого війною Кабула мріє стати президенткою та намагається здобути освіту після падіння режиму талібів.

  • Кадр із фільму У цьому світі

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "У цьому світі" (2002)

    Головні герої драми британця Майкла Вінтерботтома - двоє молодих афганців, які намагаються дістатись Лондона з табору для біженців у Пакистані. Фільм знято у манері документального кіно, непрофесійні актори зіграли самих себе у вигаданих ролях. Стрічка отримала "Золотого ведмедя" на Берлінале 2003 року та премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв за найкращий неангломовний фільм.

  • Кадр з фільму Уцілілий: морський котик у виконанні Марка Уолберга

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Уцілілий" (2013)

    Фільм про війну Пітера Берга засновано на документальній книжці "морського котика" Маркуса Латтрелла. Ідеться про операцію "Червоні крила" американських військових в афганській провінції Кунар у 2005 році. Латтреллу, якого зіграв Марк Уолберг, єдиному з групи чотирьох "морських котиків" вдалось вижити після бою з талібами. А гелікоптер, висланий на допомогу американцям, було збито.

  • Кадр із фільму Рембо III

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Рембо III" (1988)

    Дія третього фільму серії відбувається під час Афганської війни 1979-1989 років. Сільвестр Сталлоне у ролі Рембо вирушає до Афганістану, щоб врятувати колишнього командира з радянського полону. Твердження про те, що фільм спершу було присвячено "відважним моджахедам", а після терактів 11 вересня формулювання начебто змінили на "героїчний народ Афганістану", як заявляють фактчекери, - це міф.

  • Кадр з фільму Війна Чарлі Вілсона

    Кіно: 10 фільмів про Афганістан

    "Війна Чарлі Уілсона" (2007)

    Утім, США у часи президентства Рональда Рейгана направду підтримували моджахедів, що воювали проти комуністичного уряду Афганістану та радянських військ. Ключовим прихильником таємної операції з озброєння нерегулярних збройних угруповань виступав конгресмен від Техасу Чарльз Вілсон. Його в фільмі Майка Ніколса за сценарієм Аарона Соркіна зіграв Том Хенкс.

    Автор: Павло Мильников


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