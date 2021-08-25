Меркель скасувала поїздку до Ізраїлю через ситуацію в Афганістані

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) скасувала запланований на 28-30 серпня візит до Ізраїлю через ситуацію в Афганістані. Обидві сторони дійшли згоди, що візит канцлерки має бути перенесений на пізнішу дату, заявив у четвер, 26 серпня, представник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), повідомляє агенція dpa. Точної дати візиту він, однак, поки не назвав.

Як уточнюється, таке рішення ухвалили після узгодження з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, з яким Меркель мала зустрітися цієї неділі. Також, серед іншого, вона мала провести зустрічі з ізраїльським президентом Іцхаком Герцогом, міністром закордонних справ Яіром Лапідом, а також планувала провести зустріч з ізраїльським урядом.

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Як повідомлялося раніше цього дня, низка країн, зокрема Данія, Бельгія, Польща та Угорщина, вже припинили свої евакуаційні рейси з Кабула. Нідерланди зроблять це пізніше 26 серпня, а Франція - 27 серпня. А вранці 26 серпня уряди США, Великобританії та Австралії закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомлення про високу загрозу теракту. Такий теракт таки було скоєно у четвер, проте точної інформації про загиблих та поранених поки немає. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій активував терорист-смертник.

Наразі тисячі людей в аеропорті Кабула намагаються потрапити на евакуаційні рейси з Афганістану. Величезний натовп збирається в аеропорту та навколо нього. Настрій людей стає дедалі більш відчайдушним через повідомлення країн про припинення евакуаційних рейсів.