Біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи: є жертви

Біля міжнародного аеропорту в Кабулі у четвер, 26 серпня, прогримів вибух, повідомив у Twitter представник Пентагону Джон Кірбі. "Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула", - написав він. Пізніше Кірбі повідомив, що вибух біля аеропорту, поблизу коледжу Abbey Gate призвів до невизначеної кількості жертв з боку американських військових та цивільного населення.

"Також ми можемо підтвердити принаймні один інший вибух в чи біля готелю Baron, неподалік від Abbey Gate", - зазначив представник Пентагону. Інформацію про ще один вибух за межами аеропорту також підтвердило міністерство оборони Туреччини.

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Агенція Reuters з посиланням на власні джерела в уряді США повідомляє, що, за попередньою інформацією, вибух біля аеропорту був влаштований терористом-смертником. Пізніше агенція з посиланням на представника радикального ісламістського руху "Талібан" додала, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше 13 осіб, серед яких є діти, й що внаслідок вибуху поранення отримали також представники "Талібану".

За попередньою інформацію, серед поранених є також військові США. Телеканал Fox News повідомляє про щонайменше трьох солдатів США, які отримали поранення внаслідок вибуху.

Інформації про постраждалих українців поки немає

Міністерство закордонних справ України повідомило, що інформація про постраждалих громадян України у зв'язку з вибухом поблизу міжнародного аеропорту Кабула поки що не надходила. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - написав речник МЗС Олег Ніколенко на сторінці у Twitter

Як повідомлялося, раніше цього дня уряди США, Великобританії та Австралії закликали своїх громадян негайно покинути аеропорт Кабула через отримані ними повідомлення про високу загрозу теракту, який нібито планують афганські прибічники терористичного угруповання "Ісламська держава".