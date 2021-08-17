 Байден має намір завершити виведення військ з Афганістану до 31 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

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Новини

Байден має намір завершити виведення військ з Афганістану до 31 серпня

"Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США Джо Байден, кажучи про евакуацію з Кабула. Тим часом в аеропорт афганської столиці потрапити дедалі складніше через тисняву і блок-пости "Талібану".

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден не має наміру продовжувати термін евакуації з Кабула іноземців та афганців, які отримали таке право, що повинен завершитися 31 серпня. Про це він заявив у вівторок, 24 серпня, підкресливши, що кожна година, яку американські війська проводять на території Афганістану, підвищує ризики.

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"Кожен день, який ми перебуваємо там, - це день, в який, як ми знаємо, "Ісламська держава" намагається завдати удару по аеропорту і атакувати США і союзні сили", - заявив він, зазначивши, що місцеве відділення ІД ворогує також і з талібами, які захопили владу в Афганістані. "Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США.

Зараз 5800 американських солдатів забезпечують безпеку для евакуації як американців, так і представників інших країн, які намагаються покинути Афганістан.

В аеропорту і поруч з ним тисячі афганців намагаються покинути країну. Внаслідок цього в тисняві і на злітній смузі загинули десятки людей. При цьому деякі афганці, які отримали дозвіл на виліт, не можуть потрапити в аеропорт через велику ​​тисняву ​​і блок-пости "Талібану" на шляху в аеропорт, пишуть ЗМІ.

Тим часом радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вивозити з країни долари і антикваріат. Офіційний представник руху Забіхула Муджахід зазначив, що вивезення валюти та історичних цінностей заборонене "як по землі, так і по повітрю" і вони будуть конфісковані.

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