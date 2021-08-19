Здалися без бою: чому афганська армія поступилася талібам

Президент США Джо Байден у понеділок, 16 серпня, звернувся до нації та поділився з американцями своїм поглядом на ситуацію в Афганістані, який взяв під контроль ісламістський рух "Талібан". У зверненні Байден захищав своє рішення вивести з охопленої війною країни американські війська та поклав на афганських лідерів провину за те, що вони в останні тижні не чинили талібам опору. "Правда полягає в тому, що це все відбулося набагато швидше, ніж ми очікували. І що сталося? Політичні лідери Афганістану здалися та втекли з країни. Афганські військові здалися, часом навіть не намагаючись боротися", - заявив Байден. "Американські війська не можуть і не повинні вести війну та вмирати у війні, яку афганські сили самі не мають бажання вести", - додав він.

Утім, для багатьох спостерігачів залишається загадкою, як афганська армія, котру США 20 років навчали та споряджали, могла так швидко здатися талібам. Адже "Талібан" має лише близько 80 тисяч бійців порівняно з понад 300 тисячами солдатів, які служили колишньому афганському уряду. Та все ж рух спромігся взяти під свій контроль країни лише за кілька тижнів. На це може бути кілька причин.

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Без авіапідтримки НАТО

Упродовж останніх двох десятиліть авіаудари були ключовим чинником операцій проти талібів. Під час своїх операцій афганські урядові війська завжди могли розраховувати на підтримку з повітря, яку надавали НАТО та США. Після виведення військ НАТО афганські наземні підрозділи втратили ключовий елемент у боротьбі з талібами.

Переможні таліби в Кабулі

Як розповів DW кабульський експерт з питань безпеки Мохаммад Шафік Хамдам, афганські збройні сили залежали від США фінансово та у військовому плані, і під час виведення американських військ залишилися незахищеними та вразливими.

"Торішня угода між США та "Талібаном" у Досі та безумовне виведення військ НАТО з Афганістану цього року зміцнили моральний дух талібів", - зазначив у розмові з DW ще один експерт з Кабула Атікулла Амархаїл. Лідери талібів знали, що вони можуть скинути кабульський уряд, війська якого втратили підтримку США та НАТО, додав він.

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Афганська армія була деморалізована

Це, однак, не приховує того факту, що Вашингтон витратив близько 83 мільярдів доларів (70 мільярдів євро) на навчання та оснащення афганських військових, і що місцеві війська мали би бути достатньо сильними, принаймні на папері, щоб протистояти талібам. На думку аналітиків, двома важливими причинами колапсу афганської армії є деморалізація та корупція.

Багато афганців побачили в угоді, яку підготувала адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа та яку Сполучені Штати та "Талібан" уклали 2020 року в Досі, сигнал про те, що Вашингтон більше не зацікавлений в Афганістані. І це деморалізувало афганські війська.

Коли в січні цього року Байден змінив Трампа на президентській посаді, афганські посадовці сподівалися, що новий американський лідер дасть їм більше часу та можливостей для маневру. Проте в квітні 2021 року Байден навіть пришвидшив план Трампа з безумовного виведення всіх американських військ з Афганістану, а союзники США по НАТО наслідували цей приклад.

Президент США Джо Байден

Очевидно, що афганський уряд був не готовий до настільки стрімкого виведення. Те, що "Талібан" не погодився на загальнонаціональне припинення вогню, а внутрішньоафганські переговори припинилися, лише погіршувало ситуацію.

Згідно зі звітом американської Ради з міжнародних відносин, афганські військові були "нездатні забезпечити життєво важливими припасами, як-от продуктами та амуніцією, розкидані по країні аванпости". Також у звіті йшлося про те, що "деякі афганські підрозділи, особливо елітні командос, затято билися практично до самого кінця".

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Корупція в армії

Неурядові організації та аналітичні групи неодноразово повідомляли про шалену корупцію уряду Ашрафа Гані. За даними проєкту Afghanistan Papers, який започаткувало американське видання The Washington Post, з 352 тисяч солдатів та поліцейських, котрих на папері вважали членами афганських сил безпеки, колишній уряд країни міг реально підтвердити службу тільки 254 тисяч бійців.

Командири не лише зараховували в свої підрозділи "солдатів-привидів", зарплати яких вони привласнювали, але й забирали собі частину платні реальних бійців, а також були нездатними забезпечити їх усім необхідними, повідомляло видання.

Організація, яка досліджувала ефективність використання американської допомоги в Афганістані, також закидала США політику вільного витрачання коштів, що уможливила масштабну корупцію. Аналітики кажуть, що зусилля США, спрямовані на боротьбу з корупцією в Афганістані, були "половинчастими та неефективними".

Ось як ця організація охарактеризувала витрачені на допомогу 88,3 мільярда доларів: "На питання, чи добре були витрачені ці гроші, врешті-решт дасть відповідь результат бойових дій, які є найкращим інструментом моніторингу та оцінки". Конгрес США, ймовірно, розгляне звіт організації та визначить, чому афганська армія розвалилася навіть після таких значних витрат на військову підготовку.

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Брак ідеології, за яку можна боротися

Ще одною причиною поразки афганської армії був брак мети, оскільки відданість племенам або регіонам переважували почуття лояльності центральному урядові в Кабулі. "Талібан" натомість був об'єднаний войовничою ісламістською ідеологією.

З 2001 року, коли США вторглися до Афганістану та скинули їхній попередній режим, таліби наголошували, що вони не полишать своєї ідеології та підуть на все, аби вигнати "західних імперіалістів" та завойовників з Афганістану.

Ту мізерну відданість Кабулу з боку афганських військ, розпорошених по всій країні, влучно проілюстрував пакистанський коментатор Надім Фарук Парача. Він звернув увагу на те, що моджахедам знадобилося три роки, щоб після виведення у 1989 році радянських військ скинути колишнього соціалістичного афганського президента Мухаммеда Наджибуллу. Силам Гані не вдалося протриматися навіть місяця.

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