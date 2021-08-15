Афганський президент-втікач Ашраф Гані перебуває в ОАЕ

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни 15 серпня - у день наступу талібів на Кабул, разом з родиною перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Про це у середу, 18 серпня, повідомило міністерство закордонних справ цієї країни.

ОАЕ надали президенту-втікачу прихисток "з гуманітарних міркувань", підкреслили в МЗС країни.

Кілька днів тому представник посольства Росії в Кабулі стверджував, що Гані втік з Афганістану, набивши чотири автомобілі та вертоліт грішми.

Сам Гані пояснив свою втечу бажанням запобігти кровопролиттю. За його словами, якби він залишився, то було б убито "незліченну кількість патріотів", а Кабул було б зруйновано. Він визнав перемогу талібів.

15 серпня бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" захопили президентський палац у столиці Афганістану Кабулі та святкували там свою перемогу над афганським урядом.