УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон

До півмільйона жителів Афганістану можуть втекти з країни за кордон. Таку оцінку в п'ятницю, 27 серпня, дали в Агентстві ООН у справах біженців (УВКБ ООН, UNHCR). "У кількісному відношенні ми готуємося до появи близько 500 тисяч нових біженців у регіоні. Це - найгірший сценарій", - заявила заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс на брифінгу в Женеві.

"Ситуація розвивається швидше, ніж будь-хто очікував"

"Хоча на даний момент ми не спостерігаємо великого відтоку афганців, ситуація всередині країни розвивається швидше, ніж будь-хто очікував", - підкреслила Клементс.

У UNHCR звернулися із закликом до всіх сусідніх з Афганістаном держав тримати кордони відкритими для всіх жителів цієї країни, які будуть шукати захисту.

Близько 80 відсотків біженців - жінки і діти

В Агентстві раніше відзначали, що понад 500 тисяч людей з початку нинішнього року покинули свої будинки в результаті напруженої ситуації в Афганістані. Близько 80 відсотків з майже чверті мільйона афганців, які були змушені рятуватися втечею з кінця травня, становлять жінки та діти.

Цей фактор погіршує і без того скрутне становище, за якого понад п'ять мільйонів афганців перебувають у статусі осіб, переміщених всередині країни і за її межами, констатують експерти.

Подвійний теракт у Кабулі

Увечері 26 серпня два теракти були здійснені в районі міжнародного аеропорту Кабула, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Відповідальність за атаки взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Теракти призвели до десятків жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель як мінімум 13 американських солдатів.