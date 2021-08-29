Макрон пропонує створити в Кабулі зону безпеки під контролем ООН

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Кабулі потрібно створити "зону безпеки" з метою захисту гуманітарних операцій. Про це французький лідер заявив у інтерв'ю тижневому виданню Le Journal du Dimanche, опублікованому в суботу, 28 серпня.

"Це - дуже важливо. Це створить основу для дій ООН в надзвичайній ситуації", - наголосив французький президент. Перш за все, така зона безпеки дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламістський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, впевнений Макрон.

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Крім того, створення "безпечної зони" в Кабулі під контролем ООН дозволить "продовжувати гуманітарні операції", зазначив Макрон. Його коментар пролунав на тлі завершення міжнародних зусиль з евакуації іноземних громадян і жителів Афганістану з цієї країни.

За словами Макрона, 30 серпня Франція і Великобританія звернуться до ООН із закликом про створення такої зони в столиці Афганістану та представлять проєкт відповідної резолюції. У понеділок п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН - Франція, Великобританія, США, Росія і Китай - обговорять на засіданні ситуацію в Афганістані.

Франція згорнула свою евакуаційну місію 27 серпня, а Великобританія - 28 серпня. Також 28 серпня Емманюель Макрон оголосив "початок переговорів з "Талібаном" про захист афганських громадян після 31 серпня, коли США мають завершити виведення своїх сил.

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