США попереджають про загрозу нового теракту в Кабулі найближчим часом

Президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що уже найближчим часом у Кабулі може бути скоєний ще один теракт. Про це йдеться в заяві Байдена, присвяченій евакуаційній місії Вашингтона з Афганістану. Документ поширений пресслужбою Білого дому в суботу, 28 серпня.

"Ситуація на місці як і раніше - вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив американський лідер. "Наші командувачі повідомили мені, що напад досить імовірно відбудеться в найближчі 24-36 годин", - додав він.

Президент Сполучених Штатів розпорядився, щоб були вжиті всі можливі заходи для захисту американських сил в Афганістані. При цьому у військовому командуванні підтвердили, що гарантують безпечну передислокацію персоналу.

Вашингтон продовжує евакуацію з Кабула

Байден додав, що попри складну ситуацію в Кабулі евакуація мирних жителів триває. Так, 27 серпня з країни було вивезено близько 6800 осіб, в тому числі сотні громадян США. Крім того, за словами американського президента, у Вашингтоні відбулося обговорення того, як допомогти охочим покинути країну після завершення виведення військових США 31 серпня.

США готові до нових ударів по бойовиках

Глава Білого дому додав, що вранці 28 серпня зустрівся з командою з національної безпеки у Вашингтоні та представниками командування на місцях. Під час брифінгу обговорювалася спецоперація, в рамках якої було завдано удару по відгалудженню терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Афганістані, що називає себе "ІД-Хорасан".

"Я сказав, що ми будемо переслідувати угруповання, відповідальне за напад на наших військовослужбовців і на невинних мирних жителів в Кабулі, і ми це зробили", - зазначив Байден. "Цей удар не був останнім. Ми й далі будемо переслідувати всіх, хто причетний до цього жахливого нападу, і змусимо їх заплатити за це", - підкреслив він.

Американський лідер вказав, що відповідь буде, "якщо хтось спробує завдати шкоди Сполученим Штатам або напасти" на американські війська.

Пентагон: У результаті спецоперації США вбито двох бойовиків ІД

Так само американський генерал Хенк Тейлор на брифінгу в Пентагоні 28 серпня повідомив, що в результаті спецоперації в Афганістані "були вбиті два члени ІД високого рангу, ще один поранений". За словами Тейлора, один з бойовиків, зокрема, планував операції "ІД-Хорасан". Натомість мирні жителі в результаті удару безпілотника в провінції Нангархар на сході Афганістану, поблизу кордону з Пакистаном, не постраждали, запевнив американський генерал.

Теракт в Кабулі

Увечері 26 серпня було скоєно теракт в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Відповідальність за напад взяло на себе відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані. Атака призвела до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових.