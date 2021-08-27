За останню добу США та союзники евакуювали з Кабула до семи тисяч людей

За останню добу американські військові та союзники евакуювали з Афганістану близько 6800 людей. Станом на ранок суботи, 28 серпня, військово-повітряні сили США упродовж 24 годин 32 рейсами перевезли в безпечні місця близько чотирьох тисяч людей, а літаки союзників - близько 2,8 тисячі, повідомила речниця Білого дому. Загалом з початку операції США та союзники вивезли з Афганістану близько 112 тисяч людей.

До 31 серпня США планують евакуювати з Кабула п'ять тисяч своїх солдатів. На цьому місія з евакуації громадян західних країн та колишніх афганських працівників іноземного військового контингенту та установ буде завершена. В останні дні число людей, яких вивозять з Афганістану, значно скоротилося. Для порівняння, за добу 24 серпня було евакуйовано близько 19 тисяч людей, зазначає інформагенція dpa.

Тим часом на тлі завершення операцій з евакуації таліби розміщують додаткові сили навколо аеропорту Кабула. Таким чином вони намагаються не допустити скупчення великих натовпів на під'їздах до аеропорту. "Талібан" розставив нові КПП, на яких чергують бойовики на американських військових позашляховиках, захоплених у афганських сил безпеки, повідомляє інформагентство AP.

У суботу таліби зробили попереджувальні постріли і випустили кольоровий дим на дорозі, що веде до аеропорту, десятки людей кинулися врозтіч. 31 серпня має закінчитися евакуація через аеропорт Кабула, тоді ж американські військові мають покинути летовище. Країни Заходу неодноразово закликали продовжити термін евакуації, але таліби виступили проти, попередивши про "наслідки".