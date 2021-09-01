Україна планує подальшу евакуацію українців з Афганістану - МЗС

Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану. Відповідну заяву зробив у вівторок, 31 серпня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна".

"Ризики безпеки в країні продовжують зростати. За останні декілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцеперебування та підтримує з ними зв'язок", - сказав Ніколенко.

Водночас маршрути повернення українських громадян можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула, додав представник відомства. Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема, можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів, додав Ніколенко.

Речник МЗС запевнив, що щойно з'явиться перша можливість, всі українські громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій. "Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик і для тих, хто хоче виїхати, і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - наголосив посадовець.

Ніколенко нагадав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб. "Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", - переконаний речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 31 серпня Сполучені Штати завершили виведення своїх військ та евакуацію з аеропорту Кабула.