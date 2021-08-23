 В Україну прибув ще один літак з 98 евакуйованими з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Новини

В Україну прибув ще один літак з 98 евакуйованими з Афганістану

Літак з 98 евакуйованими з Афганістану людьми на борту приземлився в Києві. В ЗМІ заявляють, що це останній рейс, який вилетів з Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.

аеропорт кабула

Багато людей досі сподіваються покинути Афганістан через Кабульський аеропорт

Увечері в понеділок, 23 серпня, до Києва прибув ще один літак з евакуйованими з Афганістану людьми, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. "Третій евакуаційний рейс з Кабулу щойно приземлився в Борисполі. На його борту 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, у тому числі 27 їхніх дітей", - зазначив представник МЗС.

За його словами, цей рейс став останнім, який вилетів з Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час. Наразі в Кабулі лишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну. Єнін зазначив, що наразі МЗС України продовжує працювати над евакуацією з Афганістану всіх українців.

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"Серед можливих опцій розглядається направлення військового літака; цивільний чартер з однієї з суміжних з Афганістаном держав; евакуаційні рейси організовані нашими партнерами або сухопутні варіанти вивезення наших громадян", - додав заступник глави МЗС.

Як повідомлялося, 15 серпня радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив столицю Афганістану Кабул, а президент Ашраф Гані залишив країну. В цей день Україна евакуювала 8 своїх громадян і 71 іноземця, серед яких була афганська кінорежисерка Сахра Карімі. 22 серпня Україна літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя евакуювала ще 83 людини, з яких 31 - громадянин України. Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких  має бути здійснена невдовзі.

Аеропорт у Кабулі перебуває під охороною американських військових та союзників, які мають покинути його 31 серпня. Біля аеропорту перебувають тисячі місцевих жителів, які хочуть залишити Афганістан.

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