Ще один евакуаційний літак вилетів з Кабула до України - Кулеба

Третій евакуаційний літак України вилетів з Афганістану з більш ніж 100 людьми на борту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок, 23 серпня у Києві під час саміту "Кримської платформи" передає агенція "Українські Новини".

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак відправився з Кабула" - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства. За його словами, на борту літака перебувають понад 100 громадян.

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Як повідомлялося, 15 серпня радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив столицю Афганістану Кабул, а президент Ашраф Гані залишив країну. В цей день Україна евакуювала 8 своїх громадян і 71 іноземця, серед яких була афганська кінорежисерка Сахра Карімі. 22 серпня Україна літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя евакуювала ще 83 людини, з яких 31 - громадянин України. Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Афганістані залишається ще понад 100 українців, евакуація яких має бути здійснена невдовзі.

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Аеропорт у Кабулі перебуває під охороною американських військових та союзників.Біля аеропорту перебувають тисячі місцевих жителів, які хочуть залишити Афганістан. Раніше офіційний представник НАТО повідомив, що за останні сім днів в аеропорту Кабула і його околицях загинули щонайменше 20 осіб

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Дивитись відео 02:36 Поділитись Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zGZg Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)