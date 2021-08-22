 Україна евакуювала з Афганістану понад 650 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна евакуювала з Афганістану понад 650 людей

З моменту захоплення влади в Афганістані "Талібаном" Київ вивіз звідти 650 українців, іноземних громадян, правозахисників та осіб, що потребують захисту.

Люди, евакуйовані Україною з Афганістану

Люди, евакуйовані Україною з Афганістану

З початку захоплення влади в Афганістані талібами Україна евакуювала звідти понад 650 осіб. Про це у неділю, 29 серпня, повідомило міністерство закордонних справ України.

Евакуація відбулась на шести літаках. Окрім українських громадян та членів їхніх сімей з Афганістану, були евакуйовані також іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

США вивезли в Німеччину 21 тисячу людей

Тим часом американські військові евакуювали з Афганістану до Німеччини понад 21 тисячі людей. Саме стільки станом на 29 серпня було висаджено на авіабазі Рамштайн у землі Рейнланд-Пфальц, повідомила найбільша у світі база ВВС США за межами країни та консульство США у Франкфурті.

База Рамштайн з 20 серпня є американським центром для біженців з Афганістану. Наразі робляться спроби якнайшвидше переправити евакуйованих з Рамштайна до США.

Загалом же протягом останніх двох тижнів з Афганістану Вашингтоном та його союзниками було евакуйовано понад 114 тисяч осіб. 

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


Також за темою

Delta Air Lines Bombardier Boeing 757-200 aircraft as seen arriving, on final approach for landing in New York JFK John F. Kennedy International Airport. The B757 narrow body airplane was flying previously for TWA Trans World Airlines and AA American Airlines. The registration the Boing 757 plane is N713TW and is powered by 2x PW jet engines. Delta Airlines is the second-largest in the world, member of SkyTeam aviation alliance with headquarters in Atlanta, Georgia. NY, USA on 2nd February 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Евакуація з Афганістану: США залучать комерційні літаки 22.08.2021

США залучать літаки комерційних авіакомпаній для евакуації з Афганістану. Вони, однак, не літатимуть в Кабул, а будуть перевозити вже вивезених звідти людей.

A U.S. soldier holds a sign indicating a gate is closed as hundreds of people gather some holding documents, near an evacuation control checkpoint on the perimeter of the Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. Western nations warned Thursday of a possible attack on Kabul’s airport, where thousands have flocked as they try to flee Taliban-controlled Afghanistan in the waning days of a massive airlift. Britain said an attack could come within hours. (AP Photo/Wali Sabawoon)

Меркель обговорила подальші кроки щодо Афганістану з Джонсоном і Рютте 28.08.2021

Евакуація з Афганістану громадян європейських країн, місцевих працівників та осіб, що потребують захисту, має і надалі залишатися пріоритетом, вважають Анґела Меркель, Борис Джонсон та Марк Рютте.

This handout photo taken and provided by the German armed forces Bundeswehr on August 27, 2021 shows German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer (R) talking with soldiers of the German armed forces Bundeswehr at the airport in Tashkent, Uzbekistan, at the end of a military evacuation operation to fly out German nationals, local workers and other people at risk from Kabul, Afghanistan, where people try to flee the country after the Taliban swept back to power. - Germany has pulled out all its soldiers from Afghanistan with its last evacuation flight from Kabul, Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer said. Germany had flown out 5,347 people since August 16, she confirmed. (Photo by Marc Tessensohn / BUNDESWEHR / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / HANDOUT / MARC TESSENSOHN / BUNDESWEHR' - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Німеччина евакуювала 5347 людей з Афганістану 27.08.2021

ФРН евакуювала з Афганістану 5347 людей, з них близько 500 німецьких громадян та понад 4000 афганців, повідомила в Ташкенті міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер.

Реклама

Докладно

Президенти США Джо Байден (л) та України Володимир Зеленський

Зеленський у Байдена: що стоїть за стриманістю Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський довго чекав на візит до США, але Білий дім не поспішав.  

Експорт німецьких озброєнь

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.  