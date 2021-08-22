Україна евакуювала з Афганістану понад 650 людей

З початку захоплення влади в Афганістані талібами Україна евакуювала звідти понад 650 осіб. Про це у неділю, 29 серпня, повідомило міністерство закордонних справ України.

Евакуація відбулась на шести літаках. Окрім українських громадян та членів їхніх сімей з Афганістану, були евакуйовані також іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

США вивезли в Німеччину 21 тисячу людей

Тим часом американські військові евакуювали з Афганістану до Німеччини понад 21 тисячі людей. Саме стільки станом на 29 серпня було висаджено на авіабазі Рамштайн у землі Рейнланд-Пфальц, повідомила найбільша у світі база ВВС США за межами країни та консульство США у Франкфурті.

База Рамштайн з 20 серпня є американським центром для біженців з Афганістану. Наразі робляться спроби якнайшвидше переправити евакуйованих з Рамштайна до США.

Загалом же протягом останніх двох тижнів з Афганістану Вашингтоном та його союзниками було евакуйовано понад 114 тисяч осіб.