В ООН закинули талібам невиконання обіцянок і придушення прав афганців

Верховна комісарка Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет розкритикувала радикальний ісламістський рух "Талібан" через порушення даних обіцянок щодо дотримання основних прав і свобод населення Афганістану після захоплення влади в країні.

Особливо це стосується прав жінок в Афганістані, наголосила Бачелет у понеділок, 13 вересня, під час засідання Ради ООН з прав людини у швейцарській Женеві. "Попри запевнення дотримувати права жінок, які давав "Талібан", місцеві жінки протягом останніх трьох тижнів все більше витісняються з суспільного життя", - наголосила верховна комісарка ООН з прав людини, слова якої наводить агенція новин Reuters. Вона також зауважила, що у новому уряді талібів не представлена жодна жінка.

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Бачелет вказала також і на інші невиконані "Талібаном" обіцянки, як-от оголошення амністії для чиновників, які працювали на попередній уряд, а також заборону здійснювати обшуки будинків. Такі обшуки помешкань критиків нинішнього режиму та офісів неурядових організацій здійснюються талібами, повідомила вона. Афганістан перебуває у "новій і небезпечній фазі", у якій багато афганських жінок та представників етнічних меншин обґрунтовано побоюються за свої права, наголосила верховна комісарка ООН. Вона також повідомила, що її офіс отримав достовірні відомості щодо скоєння талібами вбивств та викрадень колишніх членів сил безпеки та чиновників Афганістану, інформує агенція новин epd.

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У понеділок у Женеві проходить зустріч високого рівня, присвячена гуманітарним проблемам Афганістану після приходу в цій країні до влади талібів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що завдання зустрічі - збільшити обсяги гуманітарної допомоги, призначеної афганцям, і забезпечити безперешкодний доступ до неї. Генсек ООН попереджав при цьому, що Афганістану загрожує гуманітарна катастрофа.