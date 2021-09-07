Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану

З Афганістану в п'ятницю, 10 вересня, евакуйовано десять кореспондентів медіакомпанії Deutsche Welle, а також членів їхніх сімей - всього 72 людини. Через три тижні після виведення з цієї азійської країни всіх західних військ, журналістам та їхнім родичам вдалося успішно перетнути кордон Афганістану з Пакистаном через КПП "Торкхам".

Дирекція DW з появою ознак швидкого захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" закликала всіх своїх співробітників у Афганістані якомога швидше прибути в аеропорт Кабула, однак з багатьох причин їх не вдалося евакуювати в рамках міжнародного повітряного мосту. Журналісти DW і їхні сім'ї провели багато днів і ночей біля кабульського аеропорту в марному очікуванні.

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Після багатьох невдалих спроб забезпечити евакуацію повітрям було вирішено евакуювати співробітників DW наземним шляхом через афгано-пакистанський кордон. Ситуація в прикордонному регіоні, проте, змінювалася щодня, і лише 10 вересня кореспондентам і членам їхніх родин вдалося перейти на пакистанську територію.

Гендиректор DW подякував уряду ФРН, Пакистану і Катару

Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) висловив подяку у зв'язку з вдалою евакуацією співробітників медіакомпанії. "Я висловлюю подяку федеральному уряду, міністру закордонних справ, а також німецькому посольству в Пакистані та багатьом політичним діячам, без яких виїзд був би неможливий. Ми також високо цінуємо активну допомогу з боку уряду Катару, що енергійно заступився за наших колег", - заявив він.

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Особливу подяку Лімбург висловив владі в Ісламабаді, яка з гуманітарних міркувань видала дозвіл на евакуацію співробітників DW і їхніх сімей через Пакистан. "Ця підтримка в умовах гострої надзвичайної ситуації мала вирішальне значення", - підкреслив гендиректор DW.

За словами Лімбурга, з вивезенням 72 осіб з Афганістану DW виконала лише перше завдання. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні. Deutsche Welle вже веде відповідні переговори з владою в Німеччині та інших країн.