 Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Новини

Афганських кореспондентів DW евакуйовано до Пакистану

Через афгано-пакистанський кордон вдалося вивезти 72 людини - самих кореспондентів та членів їхніх сімей. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні.

КПП Торкхам на кордоні Афганістану і Пакистану

КПП "Торкхам" на кордоні Афганістану і Пакистану

З Афганістану в п'ятницю, 10 вересня, евакуйовано десять кореспондентів медіакомпанії Deutsche Welle, а також членів їхніх сімей - всього 72 людини. Через три тижні після виведення з цієї азійської країни всіх західних військ, журналістам та їхнім родичам вдалося успішно перетнути кордон Афганістану з Пакистаном через КПП "Торкхам".

Дирекція DW з появою ознак швидкого захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" закликала всіх своїх співробітників у Афганістані якомога швидше прибути в аеропорт Кабула, однак з багатьох причин їх не вдалося евакуювати в рамках міжнародного повітряного мосту. Журналісти DW і їхні сім'ї провели багато днів і ночей біля кабульського аеропорту в марному очікуванні.

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Після багатьох невдалих спроб забезпечити евакуацію повітрям було вирішено евакуювати співробітників DW наземним шляхом через афгано-пакистанський кордон. Ситуація в прикордонному регіоні, проте, змінювалася щодня, і лише 10 вересня кореспондентам і членам їхніх родин вдалося перейти на пакистанську територію.

Гендиректор DW подякував уряду ФРН, Пакистану і Катару

Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) висловив подяку у зв'язку з вдалою евакуацією співробітників медіакомпанії. "Я висловлюю подяку федеральному уряду, міністру закордонних справ, а також німецькому посольству в Пакистані та багатьом політичним діячам, без яких виїзд був би неможливий. Ми також високо цінуємо активну допомогу з боку уряду Катару, що енергійно заступився за наших колег", - заявив він.

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Особливу подяку Лімбург висловив владі в Ісламабаді, яка з гуманітарних міркувань видала дозвіл на евакуацію співробітників DW і їхніх сімей через Пакистан. "Ця підтримка в умовах гострої надзвичайної ситуації мала вирішальне значення", - підкреслив гендиректор DW.

За словами Лімбурга, з вивезенням 72 осіб з Афганістану DW виконала лише перше завдання. Наступним завданням стане евакуація з Афганістану сімей співробітників афганської редакції DW в Бонні. Deutsche Welle вже веде відповідні переговори з владою в Німеччині та інших країн.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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