З Кабула вилетів перший цивільний евакуаційний рейс з іноземцями

Цивільний евакуаційний рейс вилетів у четвер, 9 вересня, з Кабула у Доху, ставши першим таким рейсом з часу завершення виведення американських військ з Афганістану. За даними інфомрагенції AFP, що посилається на свої джерела в Катарі, на борту перебувають близько 200 іноземних громадян.

Рейс здійснює літак Boeing 777 авіакомпанії Qatar Airways.

Читайте також: Ще майже 160 громадян України хочуть повернутися з Афганістану

Раніше повідомлялося, що таліби дозволили 200 громадянам США та іншим іноземцям, які не змогли покинути Афганістан до 31 серпня, зробити це тепер. В аеропорту Кабула тепер, разом з афганськими фахівцями, працюють фахівці з Катару і Туреччини, нагадує "Інтерфакс".

Читайте також: Блінкен закликав талібів дозволити виліт чартерів з Афганістану

Як повідомлялося, президент США Джо Байден повідомив, оголошуючи про завершення війни в Афганістані, що американцям та їхнім союзниками вдалося за кілька тижнів евакуювати повітрям з Афганістану понад 120 тисяч осіб.