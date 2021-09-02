Ще майже 160 громадян України хочуть повернутися з Афганістану

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину, тож триває робота над черговими евакуаційними рейсами. Про це в четвер, 9 вересня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", - сказав міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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З Афганістану евакуюють американців

Тим часом радикальний ісламістський рух "Талібан" дозволив 200 громадянам США та інших країн, яких не було евакуйовано раніше, залишити Афганістан. Їх буде вивезено з Кабула чартерними рейсами, повідомив 9 вересня представник адміністрації США інформагентству Reuters. Очікується, що це станеться ще цього дня.

Нагадаємо, наприкінці серпня останній американський солдат залишив Афганістан, що означало кінець 20-річної місії США в цій країні. Тоді ж припинилися й евакуаційні рейси.

За даними українського міністерства закордонних справ, Україна евакуювала з Афганістану 650 своїх та іноземних громадян. Загалом під час евакуації США та інші країни вивезли з країни 124 тисячі осіб.