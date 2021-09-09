Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів

Чартерний рейс з американськими громадянами та громадянами інших країн, що вилетів раніше з Афганістану, сів у Катарі. Про це повідомили в четвер, 9 вересня, у Білому домі. Згідно з заявою Ради національної безпеки США, проведення цієї евакуації цивільним рейсом уможливило сприяння з боку радикального ісламістського руху "Талібан".

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"Талібан" співпрацював у сприянні виїзду американських громадян (...) чартерними рейсами ... Вони проявили гнучкість і були діловими й професійними (...) в рамках цих зусиль. Це перший позитивний крок", - йдеться в заяві речниці Ради нацбезпеки США Емілі Хорн, цитує інформагенція Reuters.

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Раніше пасажирський літак авіакомпанії Qatar Airways з близько 200 американськими громадянами та іншими особами на борту вилетів з міжнародного аеропорту Кабула в напрямку столиці Катару Дохи.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден повідомив, оголошуючи про завершення війни в Афганістані, що американцям та їхнім союзниками вдалося за кілька тижнів евакуювати повітрям з Афганістану понад 120 тисяч осіб.