 Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Новини

Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану

Навчання чоловіків і жінок в афганських університетах буде проходити роздільно. Студентки мають носити мусульманський одяг.

В одному з вишів в Кабулі

В одному з вишів в Кабулі

Навчання в афганських університетах має проходити окремо для чоловіків і жінок. Про це в неділю, 12 вересня, повідомив Абдул Бакі Хаккані, призначений в кінці серпня керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" виконувачем обов'язків міністра вищої освіти Афганістану. Він представив на пресконференції в Кабулі правила для вишів країни.

Заняття у студенток повинні будуть проводити переважно жінки. Викладачі-чоловіки в жіночій аудиторії теж допускаються, але тільки якщо вони слідують законам шаріату.

"Спільне навчання (чоловіків і жінок. - Ред.) суперечить принципам ісламу. З іншого боку, воно розходиться з національними цінностями і традиціями афганців", - заявив Хаккані.

Він повідомив також, що студенти вишів повинні будуть дотримуватися суворих правил в одязі. Раніше повідомлялось, що для студенток стане обов'язковим носіння нікабу. Очікується, що набір предметів, які підлягають вивченню в університетах, також буде переглянутий.

Протести за права жінок в Афганістані

Напередодні, 11 вересня, в одному з університетів Кабула пройшла жіноча демонстрація на підтримку "Талібану". Кілька десятків жінок, одягнених в чорне вбрання, що повністю приховує тіло і обличчя, зібралися в одній з аудиторій. Їхню групу супроводжували охоронці "Талібану", зазначає агентство dpa.

На тлі численних протестів, в тому числі з боку жінок, проти політики талібів, в країні були заборонені будь-які демонстрації без попереднього повідомлення.

З 2 вересня в Афганістані пройшла низка жіночих протестів з вимогами поважати права жінок і надати їм посади в новому кабінеті міністрів країни. Таліби розігнали ці виступи, в тому числі застосовуючи сльозогінний газ. 

Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


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