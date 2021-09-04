Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану

Навчання в афганських університетах має проходити окремо для чоловіків і жінок. Про це в неділю, 12 вересня, повідомив Абдул Бакі Хаккані, призначений в кінці серпня керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" виконувачем обов'язків міністра вищої освіти Афганістану. Він представив на пресконференції в Кабулі правила для вишів країни.

Заняття у студенток повинні будуть проводити переважно жінки. Викладачі-чоловіки в жіночій аудиторії теж допускаються, але тільки якщо вони слідують законам шаріату.

"Спільне навчання (чоловіків і жінок. - Ред.) суперечить принципам ісламу. З іншого боку, воно розходиться з національними цінностями і традиціями афганців", - заявив Хаккані.

Він повідомив також, що студенти вишів повинні будуть дотримуватися суворих правил в одязі. Раніше повідомлялось, що для студенток стане обов'язковим носіння нікабу. Очікується, що набір предметів, які підлягають вивченню в університетах, також буде переглянутий.

Протести за права жінок в Афганістані

Напередодні, 11 вересня, в одному з університетів Кабула пройшла жіноча демонстрація на підтримку "Талібану". Кілька десятків жінок, одягнених в чорне вбрання, що повністю приховує тіло і обличчя, зібралися в одній з аудиторій. Їхню групу супроводжували охоронці "Талібану", зазначає агентство dpa.

На тлі численних протестів, в тому числі з боку жінок, проти політики талібів, в країні були заборонені будь-які демонстрації без попереднього повідомлення.

З 2 вересня в Афганістані пройшла низка жіночих протестів з вимогами поважати права жінок і надати їм посади в новому кабінеті міністрів країни. Таліби розігнали ці виступи, в тому числі застосовуючи сльозогінний газ.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)