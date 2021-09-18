 У Кабулі жінки вимагали права на освіту та працю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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Новини

У Кабулі жінки вимагали права на освіту та працю

У Кабулі група жінок вийшла на акцію протесту перед колишнім міністерством у справах жінок, вимагаючи права на освіту та працю.

Учасниці акції протесту в Кабулі

Учасниці акції протесту в Кабулі

Більше двох десятків жінок вийшли на вулиці афганської столиці Кабула в неділю, 19 вересня, з вимогою свободи та права на роботу й освіту. "Права жінок та права людини!" - скандували жінки перед будівлею колишнього міністерства в справах жінок, повідомляє агентство dpa.

Це міністерство радикальний ісламістський рух "Талібан" скасував після взяття влади в Афганістані. Його будівлю таліби передали міністерству збереження чеснот, тепер там базується релігійна поліція, яка стежить за дотриманням норм ісламу.

Читайте також: ЮНЕСКО закликає талібів в Афганістані дозволити дівчатам відвідувати середню школу

Раніше "Талібан" уже заборонив дівчатам відвідувати середню школу (із сьомого класу), а також наказав університетам розділити студентів та студенток на різні групи. Таліби закликали "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до шкіл в Афганістані. При цьому про дівчат та вчительок вони не згадали. 

Під час правління "Талібану" в Афганістані в 1996-2001 роках жінки не мали права працювати або здобувати освіту. Надворі вони були повинні ходити в супроводі чоловіків і в паранджі. Релігійна поліція карала жінок, які не дотримувалися цих правил. Багато афганських жінок побоюються повернення цих жорстких норм.

Дивитись відео 01:40

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  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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