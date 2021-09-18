У Кабулі жінки вимагали права на освіту та працю

Більше двох десятків жінок вийшли на вулиці афганської столиці Кабула в неділю, 19 вересня, з вимогою свободи та права на роботу й освіту. "Права жінок та права людини!" - скандували жінки перед будівлею колишнього міністерства в справах жінок, повідомляє агентство dpa.

Це міністерство радикальний ісламістський рух "Талібан" скасував після взяття влади в Афганістані. Його будівлю таліби передали міністерству збереження чеснот, тепер там базується релігійна поліція, яка стежить за дотриманням норм ісламу.

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Раніше "Талібан" уже заборонив дівчатам відвідувати середню школу (із сьомого класу), а також наказав університетам розділити студентів та студенток на різні групи. Таліби закликали "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до шкіл в Афганістані. При цьому про дівчат та вчительок вони не згадали.

Під час правління "Талібану" в Афганістані в 1996-2001 роках жінки не мали права працювати або здобувати освіту. Надворі вони були повинні ходити в супроводі чоловіків і в паранджі. Релігійна поліція карала жінок, які не дотримувалися цих правил. Багато афганських жінок побоюються повернення цих жорстких норм.

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