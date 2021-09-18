 Афганістан: таліби виключили відвідання дівчатами середньої школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Афганістан: таліби виключили відвідання дівчатами середньої школи

Таліби закликали "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до середніх шкіл в Афганістані. Про дівчат та вчительок вони не згадали.

Дівчина у бурці на зупинці в Кабулі

Дівчина у бурці на зупинці в Кабулі

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, наразі виключив дівчат із системи середньої шкільної освіти. Таліби закликали "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до шкіл в Афганістані, повідомляє AFP у суботу, 17 вересня. При цьому про дівчат та вчительок вони не згадали. 

У середніх школах в Афганістані навчаються діти віком від 13 до 18 років, часто ці навчальні заклади розділяють за статтю. З початку пандемії коронавірусу школи неодноразово закривали, а з часу захоплення влади талібами вони поки що залишалися закритими.

Читайте також: Таліби представили нові правила навчання у вишах Афганістану

Водночас початкові школи вже відновили роботу. У них хлопчики та дівчатка зазвичай навчаються окремо. Зазначається, що деякі вчительки початкових класів також відновили свою роботу. Повідомлялось, що таліби дозволили дівчатам навчатися у приватних університетах, але із жорсткими обмеженнями щодо одягу та свободи пересування.

Під час попереднього правління талібів з 1996 по 2001 роки публічне життя жінок було жорстко обмеженим. Їм дозволялося виходити з дому лише у супроводі родичів чоловічої статі. Якщо жінка перебувала на вулиці сама, їй загрожувало побиття різками.

Тепер "Талібан" обіцяє менш суворе тлумачення ісламського законодавства і оголосив, що поважатиме права жінок. Однак після захоплення влади таліби наказали жінкам залишатися вдома "заради власної безпеки" та не приходити на роботу, поки не вдасться впровадити сегрегацію статей.

Читайте також: В ООН закинули талібам невиконання обіцянок і придушення прав афганців

Дивитись відео 01:40

Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) 

Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

Реклама

Докладно

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення на Донбасі

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі зросла, жертви серед мирного населення.  

Колишня виконавча директорка Світового банку і ниншня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світовий банк прикрашав рейтинги Китаю - звіт

У здійсненні тиску звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ.  