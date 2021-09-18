Афганістан: таліби виключили відвідання дівчатами середньої школи

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, наразі виключив дівчат із системи середньої шкільної освіти. Таліби закликали "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до шкіл в Афганістані, повідомляє AFP у суботу, 17 вересня. При цьому про дівчат та вчительок вони не згадали.

У середніх школах в Афганістані навчаються діти віком від 13 до 18 років, часто ці навчальні заклади розділяють за статтю. З початку пандемії коронавірусу школи неодноразово закривали, а з часу захоплення влади талібами вони поки що залишалися закритими.

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Водночас початкові школи вже відновили роботу. У них хлопчики та дівчатка зазвичай навчаються окремо. Зазначається, що деякі вчительки початкових класів також відновили свою роботу. Повідомлялось, що таліби дозволили дівчатам навчатися у приватних університетах, але із жорсткими обмеженнями щодо одягу та свободи пересування.

Під час попереднього правління талібів з 1996 по 2001 роки публічне життя жінок було жорстко обмеженим. Їм дозволялося виходити з дому лише у супроводі родичів чоловічої статі. Якщо жінка перебувала на вулиці сама, їй загрожувало побиття різками.

Тепер "Талібан" обіцяє менш суворе тлумачення ісламського законодавства і оголосив, що поважатиме права жінок. Однак після захоплення влади таліби наказали жінкам залишатися вдома "заради власної безпеки" та не приходити на роботу, поки не вдасться впровадити сегрегацію статей.

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