Пентагон назвав "трагічною помилкою" загибель дітей внаслідок удару дрона в Кабулі

Внаслідок удару безпілотника США в Кабулі у серпні загинули близько 10 мирних жителів, у тому числі семеро дітей, визнав голова Центрального командування США, генерал морської піхоти Френк Маккензі у п'ятницю, 17 вересня. Він приніс вибачення за "трагічну помилку", передає агенція Reuters.

Маккензі уточнив, що удар 29 серпня був спрямований проти терориста-смертника "Ісламської держави", який становив загрозу для військ під проводом США в аеропорту під час завершення останніх етапів виведення людей з Афганістану.

Маккензі сказав, що тоді він був упевнений, що цей удар зможе запобігти неминучій загрозі для військових в аеропорту. "Наше розслідування тепер доходить висновку, що удар був трагічною помилкою", - сказав Маккензі.

Він додав, що нині вважає малоймовірним, що вбиті були членами місцевого осередку "Ісламської держави", "ІД-Хорасан", або становили загрозу для американських військових. За словами Маккензі, Пентагон розглядає можливість репарації.

Глава міноборони США вибачився за авіаудар

У своїй заяві міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що від удару безпілотника загинув чоловік на прізвище Ахмаді, який працював на некомерційну організацію Nutrition and Education International.

"Тепер ми знаємо, що між паном Ахмаді та "ІД-Хорасан" не було жодного зв'язку, що його діяльність у той день була абсолютно нешкідливою і зовсім не пов'язаною з тією неминучою загрозою, з якою ми, на нашу думку, зіткнулися", - визнав Остін.

"Ми просимо вибачення, і ми будемо намагатися вчитися на цій жахливій помилці", - додав глава міноборони США.

Ця атака безпілотника сталася через три дні після теракту, скоєного терористом-смертником "Ісламської держави" в аеропорту Кабула. Внаслідок теракту загинули понад 200 людей, серед яких 13 військових США, понад 200 людей були поранені.

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