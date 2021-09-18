ЮНЕСКО закликає талібів в Афганістані дозволити дівчатам відвідувати середню школу

Освітня та культурна організація ООН ЮНЕСКО закликала радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, відновити навчання у середній школі для дівчат в країні. В інакшому разі існує ризик "непоправних наслідків" для половини населення країни, йдеться у заяві ЮНЕСКО, зробленій у суботу, 18 вересня, повідомляє агенція AFP.

На думку організації, якщо дівчатам і надалі заборонятимуть відвідувати навчання, це означатиме для жіночого населення "суттєве порушення основоположного права на освіту". "Майбутнє Афганістану залежить від освіти дівчаток такою ж мірою, як і хлопчиків", - наголосила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай. Крім того, вона додала, що крім учителів до викладання також мають дозволити повернутися учителькам.

Заклик талібів повернутися до шкіл

Як повідомлялося, напередодні "Талібан" закликав "усіх вчителів і студентів чоловічої статі" повернутися до шкіл в Афганістані. При цьому про дівчат та вчительок вони не згадали. У середніх школах в Афганістані навчаються діти віком від 13 до 18 років, часто ці навчальні заклади розділяють за статтю. З початку пандемії коронавірусу школи неодноразово закривали, а з часу захоплення влади талібами вони поки що залишалися закритими.

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Водночас початкові школи вже відновили роботу. У них хлопчики та дівчатка зазвичай навчаються окремо. Зазначається, що деякі вчительки початкових класів також відновили свою роботу.

Раніше повідомлялося, що таліби дозволили дівчатам навчатися у приватних університетах, але із жорсткими обмеженнями щодо одягу та свободи пересування.

Обіцянки поважати права жінок

Під час попереднього правління талібів з 1996 по 2001 роки громадське життя жінок було жорстко обмеженим. Їм дозволялося виходити з дому лише у супроводі родичів чоловічої статі.

Тепер "Талібан" обіцяє менш суворе тлумачення ісламського законодавства і вже оголосив, що поважатиме права жінок. Однак після захоплення влади таліби наказали жінкам залишатися вдома "заради власної безпеки" та не приходити на роботу, поки не буде запроваджено чіткий розподіл справ за ознакою статі.

Ісламісти також замінили міністерство у справах жінок афганського уряду на "міністерство чеснот". Під час першого правління талібів наприкінці 1990-х років подібна установа відповідала за покарання жінок.

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