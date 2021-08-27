Євросоюз виділить Афганістану мільярд євро, аби запобігти колапсу країни

ЄС виділить Афганістану мільярд євро допомоги, аби запобігти "гуманітарному та соціоекономічному колапсу" країни, анонсувала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на віртуальному саміті G20 у вівторок, 12 жовтня. Вона підкреслила, що кошти буде перераховано виключно міжнародним організаціям, які працюють на місцях, а не талібам, які захопили владу в країні в серпні. ЄС офіційно не визнає сформований "Талібаном" уряд. "Ми чітко дали зрозуміти умови будь-якої нашої взаємодії з афганськими органами влади, у тому числі щодо дотримання прав людини. Поки що звіти говорять самі за себе. Люди не повинні платити ціну за дії "Талібану", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Пакет підтримки ЄС призначений для афганського народу і сусідів, які надали афганцям допомогу. Він включає 300 мільйонів євро допомоги, що була узгоджена раніше, для підтримки цивільного населення країни, захисту прав людини та просування кампанії вакцинації проти коронавірусу. Тепер Єврокомісія додала ще 250 мільйонів євро для аналогічних цілей. Про призначення решти 450 мільйонів поки не повідомлялося.

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Перші неформальні переговори ЄС і талібів

Про рішення Єврокомісії стало відомо на тлі перших неформальних переговорів талібів із представниками ЄС у столиці Катару, у яких, за інформацію з Брюсселя, взяли участь і представники Сполучених Штатів. Напередодні зустрічі у Досі представниця ЄС Набіла Масралі заявила, що переговори є "неформальним обміном на технічному рівні", і наголосила, що вони не означають визнання "тимчасового уряду" Афганістану.

Планувалося, що сторони обговорять доступ до гуманітарної допомоги, права жінок, вільний виїзд з країни всіх охочих і запобігання перетворення Афганістану на притулок для терористичних угруповань.

Таліби схвально сприйняли переговори з ЄС. Днями раніше їхні представники зустрілися з представниками США та ФРН, хоча обидві країни не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану. Німеччина пообіцяла надати 600 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Афганістану. На захист надання допомоги Афганістану канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок визнала, що важко гарантувати, що міжнародна гуманітарна допомога не стабілізуватиме владу талібів. "Але дивитися, як 40 мільйонів людей поринають у хаос, бо немає ані електрики, ані працюючої фінансової системи, не може бути метою міжнародної спільноти", - заявила вона після зустрічі G20.

Афганістан під владою "Талібану"

З початком процесу виведення американських військ та сил НАТО з Афганістану таліби розпочали потужний наступ на всій території держави. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади у всій країні. Попри обіцянки не обмежувати права жінок з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до часів репресій.

Відтоді західну допомогу, зокрема від ЄС, на розвиток Афганістану заморожено. Крім того, заморожено рахунки афганського уряду в США та Великобританії. В ООН б'ють на сполох та попереджають про "неминучий економічний колапс" Афганістану.

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