Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів

Акредитаційний комітет ООН 22 вересня повідомив, що розглядає запит радикального ісламістського руху "Талібан", що виявив бажання виступити на Генеральній асамблеї ООН. Для ісламістів трибуна в Нью-Йорку стала б важливим кроком до легітимації їхньої влади. "Ми хочемо добрих відносин з нашими сусідами, країнами регіону і світу", - заявив представник талібів Мохаммад Сохаїл Шахін незабаром після приходу до влади в Кабулі. Однак як на це дивляться інші країни?

Читайте також: В ООН закинули талібам невиконання обіцянок і придушення прав афганців

Україна

Попередньо позицію українського уряду щодо можливої співпраці з "Талібаном" ще наприкінці серпня озвучив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Виступаючи в ефірі телеканалу "Україна 24", він заявив, що про дипломатичні відносини з ісламістами поки що навіть не йдеться.

"Зараз відносин з талібами немає і бути не може, тому що більшістю країн світу ця організація визнана терористичною. Ми не підтримуємо дипломатичних зв'язків з ними", – зазначив тоді Кулеба.

Водночас він визнав, що Київ має робочі канали, через які вирішуються питання евакуації українців з Афганістану. Але це, за словами міністра, ніяким чином не свідчить про міжнародне визнання.

Німеччина

Те, що дипломатичні відносини безпосередньо не пов'язані з визнанням уряду, глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) дав зрозуміти ще наприкінці серпня. "Якщо таке було б політично можливо і якщо дозволить ситуація щодо безпеки, то Німеччині варто одного разу знову мати своє посольство в Кабулі", - сказав він під час візиту в Катар, де таліби ведуть переговори з дипломатами з різних країн. Водночас Маас уточнив, що поки що йдеться не про "формальні питання визнання", а виключно про вирішення практичних проблем.

У першу чергу, це стосується небезпек, з якими після приходу до влади в Афганістані талібів зіткнулися місцеві помічники німецького контингенту, що брав участь у міжнародній антитерористичній коаліції, дипломатичних представництв, а також неурядових організацій і засобів масової інформації ФРН.

Афганські біженці на американській базі Рамштайн в Німеччині

Німеччина планує виділити 500 мільйонів євро на допомогу афганським біженцям, які знайшли притулок у сусідніх країнах Центральної Азії.

Читайте також: "Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

Європейський Союз

"Щоб мати хоч якийсь шанс вплинути на події в Афганістані, у нас немає іншого виходу, окрім як вести переговори з талібами", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, виступаючи в середині вересня в Європарламенті. Загальна стратегія ЄС щодо Афганістану спрямована на забезпечення прав людини в країні, а також на запобігання того, щоб такі терористичні угруповання, як "Аль-Каїда" або "Ісламська держава" (ІД), не зміцнилися на цих територіях.

Читайте також: Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

Крім того, ЄС на початку вересня заявив про готовність надати фінансову допомогу країнам азійського регіону, якщо вони приймуть у себе біженців з Афганістану. Брюссель має намір не допустити повторення подій 2015 року, коли в Європу хлинув фактично неконтрольований потік біженців, і вже оголосив про готовність виділити до кінця 2022 року 300 мільйонів євро на розміщення в Європі мігрантів з Афганістану. Третину цієї суми надасть Німеччина, яка оголосила готовність прийняти до 30 тисяч афганських біженців.

Росія

У Росії рух "Талібан" заборонений як терористична організація. Водночас Москва підтримує контакти з талібами протягом багатьох років. Більше того, кілька днів тому президент РФ Володимир Путін заявив, що хоча тимчасовий уряд талібів "не можна назвати реально репрезентативним або інклюзивним", але "працювати з ним, звісно, теж потрібно". Він також наголосив на необхідності "узгодити позицію" з питання визнання нової влади в Кабулі.

Таліби на переговорах в Москві, березень 2021 року

З точки зору політики безпеки, Москва побоюється, що ісламісти з Афганістану матимуть вплив у колишніх радянських республіках: Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. Саме це, вважають експерти, було однією з причин десятирічної радянської інтервенції в Афганістан, що завершилася в 1989 році повним фіаско.

Крім того, Росія є однією з країн, що побоюються збільшення виробництва героїну в Афганістані. Вирощування опіумного маку вважається одним з основних джерел доходу талібів. Але той факт, що Росія залишається однією з небагатьох країн, які не закрили своє посольство в Кабулі, може свідчити про зацікавленість Москви до освоєння природних багатств Афганістану.

Китай

З усіх глобальних гравців Китай, схоже, найбільше відкритий до співпраці з талібами. Ще наприкінці липня глава МЗС КНР Ван І зустрівся з Абдулом Гані Барадаром - співзасновником "Талібану" і політичним лідером ісламістів. Зацікавленість Пекіна, з одного боку, має чисто економічний характер, адже Китай хоче отримати доступ до афганських корисних копалин і включити Афганістан у свій проєкт "Новий Шовковий шлях".

Читайте також: Бізнес з "Талібаном": чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії

З іншого боку, Пекін побоюється зростання впливу радикальних ісламістів на своїй території. Афганістан межує з переважно мусульманським районом Синьцзян - уйгурським автономним районом і є дані, що в минулому до талібів приєдналися кілька сотень радикальних уйгурів. Китайські силовики протягом багатьох років найжорстокішими репресіями відповідали на прагнення уйгурів до незалежності.

Співзасновник "Талібану" Абдул Гані Барадар і глава МЗС КНР Ван І

При цьому, розраховують в Пекіні, інвестиції Китаю в Афганістан, будуть настільки великими, що таліби, ймовірно, змиряться з недолею уйгурських братів по вірі.

США

Адміністрація президента Джо Байдена досі не представила нову стратегію щодо Афганістану. При цьому Білий дім поки ніяк не реагує на прагнення талібів до налагодження відносин.

Водночас Вашингтон, як і Брюссель, побоюється, що терористичні організації можуть вкоренитися на території Афганістану і звідти безперешкодно планувати та координувати атаки на західний світ. Нині США, схоже, насамперед зайняті переосмисленням своїх відносин із Пакистаном, який у Вашингтоні досі вважається стратегічним партнером.

Пакистан

Не секрет, що пакистанська розвідка ISI вже давно підтримує талібів. Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан привітав захоплення влади ісламістами в Кабулі, назвавши його звільненням Афганістану. Вже під час першого правління талібів з 1996 до 2001 року Пакистан разом із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) офіційно визнали "ісламський халіфат Афганістан".

З іншого боку, Ісламабад не хоче надалі приймати біженців з Афганістану, які шукають порятунку від талібів. На сьогодні в Пакистані вже живуть 1,5 мільйона афганців.

Туреччина

Загальмувати потік біженців з Афганістану прагне й Туреччина. Ця країна, щоправда, вважається трампліном в ЄС для багатьох афганців, але Анкара побоюється, що частина мігрантів можуть осісти й у Туреччині. Влада вже почала будівництво прикордонного муру на кордоні з Іраном.

Туреччина зводить мур на кордоні з Іраном

При цьому Анкара намагається налагодити відносини з талібами й дипломатичним шляхом. Нова влада вже запропонувала Туреччині стати оператором міжнародного аеропорту в Кабулі.

Катар

Емірат у Перській затоці не є ні країною, куди прагнуть біженці, ні ціллю потенційних терористичних атак ісламістів. Але йому подобається роль посередника. Керівництво держави підтримує зв'язки з ісламістським рухом "Брати-мусульмани" і Палестинською терористичною організацією ХАМАС.

З 2013 року в Досі був розташований політичний офіс "Талібану". Водночас в Катарі розташована одна з найбільших військових баз США на Близькому Сході. Багато спостерігачів сподіваються, що Доха зможе мати стримувальний вплив на талібів.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Кабул здався талібам без бою Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Великі міста в руках талібів Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Президент Афганістану Гані втік з країни За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту" Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Британців з Афганістану евакуйовують військові Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Побоюючись помсти талібів Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Що чекає на жінок після приходу до влади талібів? "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану? Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Провал місії США й НАТО в Афганістані Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні? Автор: Марина Барановська

