Ще близько 100 українців чекають евакуації з Афганістану - МЗС

На даний час ще близько 100 українців хочуть залишити Афганістан, повідомив у п'ятницю, 24 вересня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "За інформацією МЗС України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними зв'язок. Щойно з'явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції щодо подальших дій", - цитує речника МЗС інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні ввечері в аеропорт "Бориспіль" прибув з Кабула літак із майже 100 евакуйованими людьми на борту. Як повідомили в Офісі президента (ОП) України, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ятеро осіб, що мають посвідку на проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх сімей.

Читайте також: В Афганістані задокументовано вбивства талібами мирних жителів - правозахисники

"Це була ще одна непроста операція, кожна з яких унікальна", - заявив заступник керівника ОП Роман Машовець. Він відзначив злагоджену міжвідомчу роботу відповідних силових структур, зокрема Головного управління розвідки міноборони та міністерства закордонних справ.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, списки людей, яких евакуюють з Афганістану, формує МЗС України за запитами. "І це не лише громадяни України. На цьому борту прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан, Канада. Україна надає допомогу нашим партнерам у поверненні їхніх громадян із Афганістану", - сказала Маляр.

Читайте також: Дилема для "Талібану": освіта і права жінок в обмін на допомогу

Крім того, в ОП зазначили, що новопризначений апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас також подякував українському керівництву за виконання прохання Ватикану вивезти з Афганістану студентів, які навчатимуться в Римському університеті Ла Сап'єнца.

Перебіг евакуації з Афганістану

Нагадаємо, 15 серпня радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив столицю Афганістану Кабул, а президент Ашраф Гані залишив країну. В цей день Україна евакуювала 8 своїх громадян і 71 іноземця, серед яких була афганська кінорежисерка Сахра Карімі. 22 серпня Україна літаком повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя евакуювала ще 83 людини, з яких 31 - громадянин України. 23 серпня до Києва також прибув літак з 98 евакуйованими з Афганістану людьми, серед яких - 41 громадянин України. Загалом Україна до цього часу евакуювала з Афганістану, враховуючи останніх прибулих, вже понад 750 людей.

Президент США Джо Байден, оголошуючи про виведення американських військ з Афганістану наприкінці серпня, заявив, що американцям та їхнім союзниками вдалося за кілька тижнів евакуювати повітрям з Афганістану загалом понад 120 тисяч осіб.