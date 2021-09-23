Ще один літак з Афганістану зі 100 евакуйованими прямує до Києва - ГУР

Ще один літак з близько 100 евакуйованими людьми на борту вилетів з аеропорту Кабула в Україну в четвер, 23 вересня. Очікується, що він прибуде до Києва протягом 24 годин, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони Україна у соцмережі Facebook.

Як зазначається у повідомленні, протягом останніх кількох днів проводилися міжнародні переговори щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з міністерства закордонних справ України, представники ГУР міноборони України та Офісу президента України узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Активну участь в переговорах брали представники Пакистану, Туреччини, Катару, Афганістану. За даними ГУР, переговори завершилися успішно вранці 23 вересня.

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"Учергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що українське спецпризначенці показали високий професіоналізм і ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. "Успішні дії представників ГУР МО України вивели нашу державу до десятки країн Європи, які мають найвищий результат з евакуації цивільних громадян з Афганістану", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 15 серпня радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив столицю Афганістану Кабул, а президент Ашраф Гані залишив країну. В цей день Україна евакуювала 8 своїх громадян і 71 іноземця, серед яких була афганська кінорежисерка Сахра Карімі. 22 серпня Україна літаком повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя евакуювала ще 83 людини, з яких 31 - громадянин України. 23 серпня до Києва також прибув літак з 98 евакуйованими з Афганістану людьми, серед яких - 41 громадянин України. Загалом Україна до цього часу евакуювала з Афганістану понад 650 людей.

Президент США Джо Байден, оголошуючи про виведення американських військ з Афганістану наприкінці серпня, заявив, що американцям та їхнім союзниками вдалося за кілька тижнів евакуювати повітрям з Афганістану загалом понад 120 тисяч осіб.