 США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Новини

США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору

Серед афганців, які нещодавно прибули в США, були виявлені чотири випадки кору. Тому Сполучені Штати тимчасово припинили приймати рейси з евакуйованими з Афганістану та закликають робити щеплення проти цієї хвороби.

Евакуйовані з Афганістану

Евакуйовані з Афганістану

Сполучені Штати тимчасово припинили приймати рейси з евакуйованими людьми з Афганістану після того, як у декого з них діагностували кір. Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомила речниця Білого дому Дженніфер Псакі. "Польоти в США тимчасово поставлені на паузу на вимогу Центру з контролю і профілактики захворювань і з метою обережності, оскільки були виявлені чотири випадки кору серед афганців, які нещодавно прибули в США", - сказала вона, не уточнивши, скільки триватиме заборона на приймання рейсів.

Представниця Білого дому зазначила, що хворі афганці поміщені на карантин, а їхні контакти відстежуються. Вона додала, що від афганців, які в'їжджають в США, наразі вимагають робити щеплення від кору.

За словами Псакі, уряд США також вивчає можливість вакцинації тих евакуйованих з Афганістану людей, які досі перебувають на військових базах в інших країнах. Серед іншого, США використовують американську базу Рамштайн у німецькій землі Рейнланд-Пфальц як транзитний пункт для тисяч афганців, котрі, як планувалося, мають бути відправлені до США.

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Раніше президент США Джо Байден повідомив, що американцям та їхнім союзниками вдалося за кілька тижнів евакуювати повітрям з Афганістану понад 120 тисяч осіб. 31 серпня американські військові залишили аеропорт Кабула і евакуація з Афганістану тимчасово припинилась. Як повідомлялося, 9 вересня авіакомпанія Qatar Airways здійснила перший з того часу цивільний евакуаційний рейс з Кабула в Доху. На борту літака було близько 200 громадян США та інших країн.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів

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