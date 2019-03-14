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Кір
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Кір - інфекційне вірусне захворювання.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
США припинили приймати літаки з афганцями з через кір
США припинили приймати літаки з афганцями з через кір
Серед афганців, які нещодавно прибули в США, були виявлені чотири випадки кору.
Суспільство
11.09.2021
11 вересня 2021 р.
ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації
ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації
Обов'язкова вакцинація не порушує право на повагу до приватного та сімейного життя, вирішив суд у Страсбурзі.
Здоров'я
08.04.2021
8 квітня 2021 р.
Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)
Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)
Які планові щеплення необхідні дорослим і як скористатися безкоштовними вакцинами, з'ясувала кореспондентка DW.
Суспільство
25.03.2021
25 березня 2021 р.
Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)
Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.
Суспільство
25.03.2021
25 березня 2021 р.
10:09 хв.
Паспорти щеплень у Німеччині (відео)
Паспорти щеплень у Німеччині (відео)
Щеплення - це не лише про коронавірус. У ФРН історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Ось як це функціонує!
Суспільство
22.03.2021
22 березня 2021 р.
Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)
Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)
Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує і які правила вакцинації існують у німців.
Політика
19.03.2021
19 березня 2021 р.
04:11 хв.
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Точка зору
Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим
Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я
18.11.2019
18 листопада 2019 р.
Діти мають право на щеплення - навіть усупереч волі батьків
Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я
14.03.2019
14 березня 2019 р.
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