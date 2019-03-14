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Кір

Тема

Кір - інфекційне вірусне захворювання.

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Докладно

Евакуйовані з Афганістану

США припинили приймати літаки з афганцями з через кір

США припинили приймати літаки з афганцями з через кір

Серед афганців, які нещодавно прибули в США, були виявлені чотири випадки кору.
Суспільство11 вересня 2021 р.
Будівля Європейського суду з прав людини у Страсбурзі

ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

Обов'язкова вакцинація не порушує право на повагу до приватного та сімейного життя, вирішив суд у Страсбурзі.
Здоров'я8 квітня 2021 р.
Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)

Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)

Які планові щеплення необхідні дорослим і як скористатися безкоштовними вакцинами, з'ясувала кореспондентка DW.
Суспільство25 березня 2021 р.
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Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.
Суспільство25 березня 2021 р.10:09 хв.
Так виглядає німецький паспорт вакцинації

Паспорти щеплень у Німеччині (відео)

Паспорти щеплень у Німеччині (відео)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У ФРН історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Ось як це функціонує!
Суспільство22 березня 2021 р.
Так виглядає німецький паспорт вакцинації

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує і які правила вакцинації існують у німців.
Політика19 березня 2021 р.04:11 хв.
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Точка зору

Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW

Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я18 листопада 2019 р.
Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW

Діти мають право на щеплення - навіть усупереч волі батьків

Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я14 березня 2019 р.