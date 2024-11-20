ЗСУ вперше вдарили Storm Shadow по території РФ - Bloomberg

Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових об'єктах на території Росії, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваного західного чиновника.

Збройні сили України (ЗСУ) вперше завдали удару британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Про це в середу, 20 листопада, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на слова неназваного західного чиновника.

Як пише видання, Великобританія схвалила використання Storm Shadow у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військових для участі у війні проти України. Цей крок британський уряд розцінив як ескалацію, додав співрозмовник агентства.

Це питання було домінуючим на саміті лідерів "Групи 20" ("Велика двадцятка", G20) у Бразилії цього тижня після того, як президент США Джо Байден дав дозвіл Україні на використання ракет дальнього радіусу дії ATACMS по об'єктах на території РФ, пише агентство. Втім, британський прем'єр Кір Стармер публічно не підтримав такий крок попри те, що він давно вважався прихильником цього рішення, що викликало питання щодо того, чи надасть його уряд дозвіл на удари Storm Shadow.

У своїй публікації Bloomberg також посилається на повідомлення у російському Telegram-каналі, який має зв'язки з армією РФ, про те, що уламки ракет Storm Shadow нібито були знайдені в Курській області Росії, а дві ракети нібито були перехоплені над Єйськом, чорноморським портом на півдні Краснодарського краю РФ. Агентство наголошує, що перевірити цю інформацію за незалежними джерелами не вдалося.

The Times теж писало про "зелене світло" для Storm Shadow

Раніше британське видання The Times з посиланням на джерела в уряді Великобританії повідомило, що США, імовірно, дозволили Україні бити британськими ракетами Storm Shadow, в яких використовуються американські системи наведення, по території Росії.

Як зазначає видання, британська влада поки що робить обережні заяви з цього приводу, щоб офіційно підтвердити це вже після використання ракет на полі бою.

The Times нагадує, що Кір Стармер від початку свого прем'єрства був за використання Україною британських ракет для ударів вглиб Росії, але рішення ускладнювалось обмеженнями з боку США, які надають навігаційні дані.