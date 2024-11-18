Джо Байден закликав G20 підтримати суверенітет України

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро у понеділок, 18 листопада, розпочався дводенний саміт країн Великої двадцятки (G20) . У ньому візьмуть участь численні глави держав та урядів, включаючи президента США Джо Байдена, главу Китаю Сі Цзіньпіна та канцлера Німеччини Олафа Шольца . Російський лідер Путін, якого розшукують за міжнародним ордером на арешт, не буде присутній на зустрічі, Москву представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Світові лідери обговорюватимуть війни на Близькому Сході та в Україні, зміну клімату та стягнення додаткових податків із супербагатих.

Лула та Шольц на саміті G20 Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Проти голоду та бідності

Відкриваючи саміт президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив створення Глобального альянсу проти голоду та бідності. Ця ініціатива є однією з центральних тем головування Бразилії в G20 і отримала підтримку 81 країни. Метою об'єднання стало забезпечити продовольством півмільйона людей до 2030 року.

Лула назвав боротьбу з голодом і бідністю необхідною умовою для миру в усьому світі. При цьому він заявив, що як господар заходу намагатиметься відвести дискусії від воєн в Україні та на Близькому Сході. "Тому що в інакшому разі ми не будемо обговорювати інші речі, які є більш важливими для людей, які не перебувають у стані війни", - сказав він.

Тема України на саміті G20

При цьому американський лідер Джо Байден прагнув згуртуватися навколо Києва, закликаючи лідерів G20 підтримати суверенітет і територіальну цілісність України, вказує агенція AFP.

"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Я вважаю, що це також має стосуватися всіх інших учасників за цим столом", - сказав Байден у своїй вступній промові на останньому для нього саміті G20 в Ріо-де-Жанейро.

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За даними джерела AFP, Бразилія та низка інших країн уже завершили роботу над підсумковою заявою саміту, однак деякі учасники ще хочуть додати певні вислови щодо воєн.

Сі Цзіньпін: Світ вступає в період великих змін

У перший день саміту у Бразилії уже провели зустріч, зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та голова КНР Сі Цзіньпін. За даними офісу британського прем'єра, лідери збиралися обговорити питання, в яких дві країни розходяться в поглядах, "в тому числі щодо війни Росії в Україні". При цьому Сі, коментуючи обрання Дональда Трампа президентом США, сказав, що світ "вступає в новий період великих змін".

Кір Стармер зустрівся із Сі Цзіньпіном Фото: Stefan Rousseau/dpa/picture alliance

Німецький канцлер Шольц у Ріо-де-Жанейро повторив свою тезу про те, що він не готовий дозволити надання Україні далекобійної зброї. "У мене є дуже чіткі причини, чому я не вважаю поставку крилатих ракет Taurus (...) правильною", - сказав Шольц на полях саміту G20, передає dpa.

За даними видання Bloomberg, на цьому заході президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається презентувати свій "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Згідно з публікацією, цей план включає пропозицію заморожування конфлікту на поточних лініях фронту. Окрім цього, президент Туреччини як поступку президенту РФ Володимиру Путіну нібито запропонує щонайменше на 10 років відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО.

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Членами-засновниками G20 є 19 промислово розвинених країн та країн, що розвиваються, а також ЄС. Минулого року до них приєднався Африканський Союз. На членів G20 припадає понад 85% світового валового внутрішнього продукту, три чверті світової торгівлі та близько двох третин населення світу.