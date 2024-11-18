Байден дозволив Києву бити лише по Курській області - Axios

Байден дозволив Києву бити лише по Курській області - Axios18 листопада 2024 р.
Рішення адміністрації президента Джо Байдена зняти заборону Україні бити американською далекобійною зброєю по території РФ стосується винятково Курської області, де присутні війська Північної Кореї.
"Джерело, обізнане з цим питанням, підтвердило, що ці армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS) були дозволені для використання лише в районі Курська, де розгорнуто північнокорейські війська", - повідомило видання Axios у понеділок, 18 листопада.
Також співрозмовник заявив Axios, що "рішення Байдена було повідомлено Україні близько трьох днів тому". За його словами, мотивація такого кроку полягала в тому, щоб утримати КНДР від відправки більшої кількості військ до РФ для участі у війні.
"Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курській області зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російська контратака на Курщині провалиться", - додає Axios.
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Захід зняв заборону на удари вглиб РФ - ЗМІ
17 листопада західні ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена скасувати заборону для України на удари вглиб Росії американською зброєю. Того ж дня французька газета Le Figaro повідомила, що заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow зняли Франція і Великобританія.
За даними агентства Reuters, Україна має намір завдати перших ударів американською далекобійною зброєю "найближчими днями".