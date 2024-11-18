Байден дозволив Києву бити лише по Курській області - Axios

Американські чиновники сподіваються, що після дозволу завдавати ударів по Курській області американською зброєю Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, пише Axios.

Рішення адміністрації президента Джо Байдена зняти заборону Україні бити американською далекобійною зброєю по території РФ стосується винятково Курської області, де присутні війська Північної Кореї.

"Джерело, обізнане з цим питанням, підтвердило, що ці армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS) були дозволені для використання лише в районі Курська, де розгорнуто північнокорейські війська", - повідомило видання Axios у понеділок, 18 листопада.

Також співрозмовник заявив Axios, що "рішення Байдена було повідомлено Україні близько трьох днів тому". За його словами, мотивація такого кроку полягала в тому, щоб утримати КНДР від відправки більшої кількості військ до РФ для участі у війні.

"Американські чиновники сподіваються, що якщо північнокорейські війська в Курській області зазнають удару, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російська контратака на Курщині провалиться", - додає Axios.

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Захід зняв заборону на удари вглиб РФ - ЗМІ

17 листопада західні ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про рішення адміністрації Джо Байдена скасувати заборону для України на удари вглиб Росії американською зброєю. Того ж дня французька газета Le Figaro повідомила, що заборону на удари вглиб території РФ далекобійними ракетами SCALP/Storm Shadow зняли Франція і Великобританія.

За даними агентства Reuters, Україна має намір завдати перших ударів американською далекобійною зброєю "найближчими днями".