Війська КНДР на полі бою: Блінкен обіцяє жорстку відповідь

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що те, що військові з КНДР долучилися до бойових дій проти України на боці Росії, вимагає "жорсткої відповіді" й отримає її. Про це він сказав у середу, 13 листопада, під час підходу до преси разом з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

Блінкен також підтвердив, що північнокорейські військові вже безпосередньо беруть участь у боях. Раніше у Державному департаменті США заявили, що більша частина із 10 тисяч північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти Збройних сил України у Курській області разом з російськими солдатами.

Рютте: Росія розплачується з КНДР ракетними технологіями

Рютте, своєю чергою, наголосив, що присутність північнокорейських військ є додатковою загрозою для України та збільшує можливості Путіна "завдавати шкоди". Водночас Росія за це та за постачання боєприпасів розплачується з КНДР, передаючи їй технології, зокрема ракетні. Це становить небезпеку не лише для європейської частини НАТО, а й для США, Південної Кореї та Японії, додав він.

Також Рютте акцентував увагу на ролі Китаю та Ірану у підтримці Росії в її воєнних зусиллях. Зокрема, як наголосив генсек НАТО, Китай залучений до обходу санкцій щодо Росії і поставляє їй товари подвійного призначення, а Іран, серед іншого, передає дронові технології в Росію, отримуючи за це гроші, які допомагають країні продовжувати зусилля з дестабілізації Близького Сходу.

Читайте також: НАТО через участь КНДР у війні обіцяє Україні нову допомогу