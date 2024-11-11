  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Зеленський: ЗСУ на Курщині стримують 50 тисяч солдатів

Євгенія Наконечна
11 листопада 2024 р.

Президент України після Ставки повідомив, що ЗСУ стримують контрнаступ в Курській області РФ.

https://p.dw.com/p/4mtAc
Українські солдати у бронетранспортері (фото з архіву)
Українські військові на Курщині (фото з архіву)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Українські військові стримують контрнаступ майже 50 тисяч солдатів у Курській області РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення Ставки Верховного головнокомандувача. "На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - написав він у Telegram.

Напередодні американське видання  The New York Times (NYT) повідомляло, що Росія зібрала угруповання у складі близько 50 тисяч солдатів, зокрема з Північної Кореї, для контрнаступу на території, зайняті Збройними силами України в Курській області. За даними видання, він може розпочатися найближчими днями, північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки.

Сирський: Курахівський і Покровський напрямки підсилять

Зеленський також повідомив, що під час своєї доповіді головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський запропонував рішення щодо суттєвого посилення "найскладніших напрямків" на українському фронті - Курахівського та Покровського.

 

Відступ ЗСУ, "ніяка" мобілізація, Трамп - Чмут в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Головком ЗСУ Олександр Сирський

РФ зосередила на Курщині 45 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ - Сирський

РФ зосередила на Курщині 45 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ - Сирський

Росія прагне витіснити українські війська території Курської області, і для цього зосередила там близько 45 тисяч військових, заявляє Олександр Сирський.
Конфлікти6 листопада 2024 р.
Український військовий запускає дрон (ілюстративне фото)

Сирський: Українські дрони у жовтні уразили 52 тисячі цілей

Сирський: Українські дрони у жовтні уразили 52 тисячі цілей

Дрони Сил оборони минулого місяця уразили 129 артилерійських систем, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Володимир Зеленський пообіцяв нарощувати виробництво БпЛА, зокрема далекобійних.
Конфлікти9 листопада 2024 р.
Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

НАТО через участь КНДР у війні обіцяє Україні нову допомогу

НАТО через участь КНДР у війні обіцяє Україні нову допомогу

Країни НАТО, Україна, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія різко засудили дії Росії та КНДР, назвавши їх серйозною ескалацією війни в Україні.
Конфлікти9 листопада 2024 р.