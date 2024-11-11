Зеленський: ЗСУ на Курщині стримують 50 тисяч солдатів

Українські військові стримують контрнаступ майже 50 тисяч солдатів у Курській області РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення Ставки Верховного головнокомандувача. "На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - написав він у Telegram.

Напередодні американське видання The New York Times (NYT) повідомляло, що Росія зібрала угруповання у складі близько 50 тисяч солдатів, зокрема з Північної Кореї, для контрнаступу на території, зайняті Збройними силами України в Курській області. За даними видання, він може розпочатися найближчими днями, північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки.

Сирський: Курахівський і Покровський напрямки підсилять

Зеленський також повідомив, що під час своєї доповіді головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський запропонував рішення щодо суттєвого посилення "найскладніших напрямків" на українському фронті - Курахівського та Покровського.