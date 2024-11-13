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В США підтвердили, що солдати з КНДР вже воюють на Курщині

Євгенія Наконечна | Роман Сулима
13 листопада 2024 р.

За даними США, північнокорейські військові вже залучені до бойових дій проти ЗСУ у Курській області. Раніше про це вже повідомляв президент України Володимир Зеленський.

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Північнокорейські солдати на параді (фото з архіву)
Північнокорейські солдати на параді (фото з архіву)Фото: picture-alliance/Newscom

Більша частина із 10 тисяч північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області разом з російськими солдатами. Це підтвердив у вівторок, 12 листопада, представник Державного департаменту США Ведант Патель, пишуть агенції Reuters та dpa.

Водночас він наголосив, що успіх Росії з північнокорейськими військовими залежатиме від того, наскільки ефективно російські сили зможуть їх інтегрувати у свої лави. "Деякими з викликів, які їм потрібно буде подолати, є питання оперативної сумісності, мовний бар'єр, командування та контроль, а також комунікація", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський раніше вже повідомляв, що частина північнокорейських військових у Курській області залучена до боїв з українською армією. За словами Зеленського, українські військові стримують контрнаступ майже 50 тисяч солдатів РФ у цьому регіоні. 

Путін хоче повернути Курську область до інавгурації Трампа

11 листопада британська газета The Telegraph написала, що президент РФ Володимир Путін хоче повернути під свій контроль Курську область, частину якої контролюють ЗСУ, до інавгурації Дональда Трампа як 47-го президента США 20 січня 2025 року. Такий крок, пише видання, дасть змогу Москві вийти на будь-які переговори про мир із сильнішою позицією, вважають західні дипломати. За даними видання, російській армії вже вдалося взяти під контроль близько половини території, захопленої українськими силами з 6 серпня.

КНДР ратифікувала договір про партнерство з Росією

11 листопада Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією. Відповідний документ підписав керівник КНДР Кім Чен Ин, повідомило Центральне телеграфне агентство Пхеньяна. Росія ратифікувала його двома днями раніше.

Серед іншого, угода передбачає військову та іншу допомогу однієї країни іншій "усіма наявними в її розпорядженні засобами", якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави і опиниться таким чином у стані війни.

Відступ ЗСУ, "ніяка" мобілізація, Трамп - Чмут в інтерв'ю DW

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