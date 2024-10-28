Рютте: Участь Північної Кореї у війні - розпач Путіна

Генеральний секретар НАТО прокоментував повідомлення про відправку військових із Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України.

На війні, розв'язаній Росією проти України, загинули або поранені понад 600 тисяч російських військових, і залучення на фронт солдатів з Північної Кореї є ознакою розпачу російського президента Володимира Путіна, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На пресконференції у Брюсселі у понеділок, 28 жовтня, після консультацій з цього питання Рютте підтвердив перекидання північнокорейських військ до Росії, а також їх окремих підрозділів - до Курської області.

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Рютте закликав утриматися від участі КНДР у війні проти України

Участь північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну є загрозою безпеці як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному просторі, зазначив Марк Рютте. Ці дії підривають мир на Корейському півострові та підтримують війну Росії проти України, наголосив він.

За словами глави НАТО, перекидання військ КНДР до Росії є суттєвою ескалацією війни в Україні. Він закликав Москву та Пхеньян негайно припинити ці дії. У НАТО ретельно стежать за розвитком ситуації та в рамках Альянсу активно консультуються з цього питання з Україною та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, додав він.

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Перекидання північнокорейських солдатів до Росії

Останніми тижнями з'явилися повідомлення про можливе залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України. За даними розвідки Південної Кореї, у далекосхідних регіонах РФ перебувають вже 1500 бійців північнокорейського спецназу, а загалом КНДР може направити до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців.

Передбачається, що після одномісячної підготовки ці солдати будуть відправлені на передову. Кремль планує забезпечити їх підробленими документами, видаючи північнокорейців за жителів східних регіонів Росії, йдеться у документах розвідки Південної Кореї.

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У НАТО раніше підтвердили перекидання військ КНДР до Росії, своєю чергою влада КНДР заперечує відправлення солдатів в Україну. Президент Росії Путін побічно підтвердив, що північнокорейські солдати проходять підготовку до участі в бойових діях. У відповідь на запитання журналіста про супутникові знімки розвідок Заходу, що вказують на це, Путін заявив: "Якщо є знімки, значить, вони щось відображають".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що північнокорейських солдатів можуть задіяти на фронті вже з 27-28 жовтня. ЄС застеріг Пхеньян від участі у війні проти України.