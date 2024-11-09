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НАТО через участь КНДР у війні обіцяє Україні нову допомогу

Дмитро Шварц | Ольга Лебедєва
9 листопада 2024 р.

Країни НАТО, Україна, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія різко засудили дії Росії та КНДР, назвавши їх серйозною ескалацією війни в Україні.

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Штаб-квартира НАТО у Брюсселі
В НАТО закликали Росію повернутися до дотримання резолюцій Радбезу ООНФото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

НАТО та його азійські партнери різко розкритикували участь північнокорейських солдатів у війні, яку Росія веде проти України.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій 32 країнами НАТО у п'ятницю, 8 листопада, яку також підписали Україна, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.

"Союзники НАТО рішуче засуджують рішення глав держав і урядів Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки про небезпечне розширення неспровокованої російської військової агресії проти України", - йдеться у документі.

НАТО: Участь КНДР - це серйозна ескалація війни

Участь військових КНДР у війні в НАТО розглядають як серйозну ескалацію, яка має масштабний вплив на євроатлантичну безпеку та на Індо-Тихоокеанський регіон, наголошується в документі. Автори заяви також зазначили, що ще до відправлення військових Пхеньян надавав Москві військову допомогу шляхом постачання зброї та боєприпасів.

"Розширення військової співпраці між Росією та КНДР є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН", - наголошується в заяві. Автори документа вказали на те, що РФ має статус постійного члена Ради Безпеки ООН. "Ми закликаємо Росію повернутися до дотримання цих резолюцій та виконувати свої міжнародні зобов'язання", - йдеться у заяві.

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НАТО й надалі допомагатиме Україні

На тлі такого розвитку конфлікту Північноатлантичний альянс пообіцяв і надалі допомагати Києву. "Союзники, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, поки вона не здобуде перемогу", - наголошується в заяві.

При цьому метою є надати Україні можливість посилити її збройні сили, щоб вони змогли успішно протистояти російській агресії, заявили країни НАТО та їхні партнери.

Перекидання солдатів КНДР до Росії

Протягом останніх тижнів повідомляється про перекидання військових КНДР до РФ, ймовірно, для участі у війні проти України. За даними різних джерел, у Курській області Росії можуть перебувати близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Україна повідомляла, що на початку листопада Збройні сили України (ЗСУ) розпочали перший бій з військовими з КНДР.

Як заявив 7 листопада президент України Володимир Зеленський, північнокорейські солдати, які перебувають у Курській області РФ, вже беруть участь у боях проти ЗСУ та встигли зазнати перших втрат. Він також зазначив, що світова спільнота досі не достатньо відреагувала на вступ КНДР у війну, а також закликав до жорсткої відповіді.

Москва та Пхеньян не коментували інформацію про те, що військові з Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України.

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