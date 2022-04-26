Північна Корея (КНДР)

Північна Корея - країна в Східній Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північна Корея". Повна назва Північної Кореї – Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР). Ця країна розташована в північній частині Корейського півострову в Східній Азії. На півночі межує з Китаєм та Росією, а на півдні – з Південною Кореєю. Столиця – Пхеньян. Північна Корея є комуністичною диктатурою. За оцінками, кількість населення перевищує 25 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.