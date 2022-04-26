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Північна Корея (КНДР)

Північна Корея - країна в Східній Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Північна Корея". Повна назва Північної Кореї – Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР). Ця країна розташована в північній частині Корейського півострову в Східній Азії. На півночі межує з Китаєм та Росією, а на півдні – з Південною Кореєю. Столиця – Пхеньян. Північна Корея є комуністичною диктатурою. За оцінками, кількість населення перевищує 25 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР 26.04.2022

Ядерна зброя потрібна для стримування, але може бути використана під час нападу "на життєво важливі інтереси КНДР", сказав Кім Чен Ин. Він виступив із промовою на великому військовому параді у Пхеньяні.
Північна Корея форсує розробку ракетної програми

Північна Корея форсує розробку ракетної програми 28.03.2022

Керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що війні можна запобігти, лише маючи нищівну військову силу. Він пообіцяв продовжувати розробку ракетної зброї.
США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками міноборони Японії, снаряд здатний досягти будь-якої точки на території США.

Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН

Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН 06.02.2022

Для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдається до кібератак, а також до крадіжок криптовалют, повідомляють ЗМІ з посиланням на конфіденційний звіт ООН.
КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування

КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування 30.01.2022

За словами експертів може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.
Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 17.01.2022

На тлі відсутності прогресу у переговорах зі США Північна Корея уже вчетверте від початку 2022 року здійснила запуск ракет.
Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР

Сеул повідомив про ймовірний запуск балістичної ракети КНДР 05.01.2022

Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету у бік Японського моря. За даними військових Південної Кореї снаряд упав у воду.
Росія є однією з основних загроз Великобританії - міністр з безпеки

Росія є однією з основних загроз Великобританії - міністр з безпеки 27.12.2021

Найбільш ворожими країнами, що загрожують Великобританії, міністр з питань безпеки Деміан Гайндс назвав Росію, Китай та Іран.
США закликали КНДР припинити ракетні випробування

США закликали КНДР припинити ракетні випробування 24.10.2021

Представник США назвав нещодавнє випробування КНДР балістичної ракети "контрпродуктивним" кроком та закликав розпочати переговори щодо денуклеаризації.
Північна Корея провела нові ракетні випробування

Північна Корея провела нові ракетні випробування 19.10.2021

Північна Корея випустила щонайменше одну балістичну ракету у напрямку Японського моря. Останнім часом КНДР проводить ракетні випробування регулярно.
КНДР заявляє, що випробувала гіперзвукову ракету

КНДР заявляє, що випробувала гіперзвукову ракету 29.09.2021

У КНДР заявили, що випробували гіперзвукову ракету. Її розробка - один із п'яти пріоритетів п'ятирічного військового плану КНДР, схваленого в 2021 році, пишуть північнокорейські ЗМІ.

КНДР знову запустила ракету в Японське море

КНДР знову запустила ракету в Японське море 28.09.2021

Північна Корея запустила ракету малої дальності в Японське море. Наразі тип цієї ракети невідомий, але в Японії припускають, що вона була балістичною.
КНДР запустила дві балістичні ракети

КНДР запустила дві балістичні ракети 15.09.2021

КНДР запустила в бік Японського моря дві балістичні ракети. До цього Пхеньян заявляв, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.
КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності 13.09.2021

Про успішний випробувальний запуск Пхеньяном нової крилатої ракети великої дальності заявило північнокорейське державне інформагентство KCNA.
У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР

У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР 09.09.2021

КНДР відзначила 73-тю річницю свого заснування нічним парадом у столиці Пхеньяні. Лідер країни Кім Чен Ин відвідав парад, проте не виступав з промовою.
Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку

Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку 27.07.2021

Офіційні канали зв'язку рік тому в односторонньому порядку перервала Північна Корея. Утім, з квітня лідер КНДР обмінюється листами з президентом Південної Кореї.

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