Чи вдасться контролювати санкції проти КНДР без ООН?

ООН зайшла у глухий кут у питанні контролю за санкціями проти КНДР на тлі її зближення з РФ. Цю функцію тепер виконуватиме нова моніторингова група, створена 11 країнами, включно зі США, ФРН, Південною Кореєю та Японією.

На заміну групі експертів ООН з контролю за санкціями щодо Північної Кореї, мандат якої пів року тому не було подовжено через протидію Росії, прийде новий міжнародний орган, що діє вже не під егідою Організації Об'єднаних Націй. Про створення Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (Multilateral Sanctions Monitoring Team) було оголошено в середині жовтня. До її складу увійшли Австралія, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, США, Франція, Південна Корея і Японія. Водночас міністерство закордонних справ Південної Кореї, яка поряд зі США і Японією була однією з ініціаторок нового механізму, заявило, що група відкрита для приєднання й інших держав, зокрема країн Глобального Півдня.

"Метою нового механізму є сприяння повному виконанню санкцій ООН щодо КНДР шляхом надання відомостей, що ґрунтуються на ретельному розслідуванні порушень санкцій і спроб їх обійти", - йдеться в заяві південнокорейського зовнішньополітичного відомства.

Росія зробила РБ ООН фактично недієвою

Аналітики попереджають, що стратегічне партнерство, яке розвивається між Москвою і Пхеньяном, дедалі більше ускладнюватиме це завдання. Росія і Північна Корея мають спільний сухопутний кордон з автомобільним і залізничним сполученням та мають намір налагодити тісніші військові й економічні зв'язки.

Щоб покласти край колишньому механізму моніторингу, Росія - ще до того, як російський президент Володимир Путін у червні відвідав Пхеньян і зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином - використала своє право вето в Раді Безпеки ООН. За повідомленням США, це сталося після того, як група експертів ООН докладно описала закупівлі Росією військового обладнання та боєприпасів у Північної Кореї.

У червні 2024 року Володимир Путін відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином Фото: Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

"Рада Безпеки ООН фактично виявилася недієздатною через відмову Росії співпрацювати з іншими постійними членами", - вважає Пак Чжон Вон, професор права з південнокорейського університету Тангук.

Раніше цього тижня США заявили про наявність доказів того, що північнокорейські військові перебувають у Росії, а за даними Сеула, підготовку до участі в бойових діях в Україні проходять на російській території 3000 солдатів північнокорейських військ спецпризначення.

Нова ініціатива як заміна ООН

На думку аналітиків, дуже важливо продовжувати здійснювати тиск на Пхеньян, оскільки країна, що перебуває у міжнародної ізоляції, намагається отримати сучасне військове обладнання.

"Якщо ООН ослаблена, то інші держави, які мають обґрунтовані побоювання, повинні забезпечити дотримання цих санкцій проти країн-ізгоїв", - зазначив професор Пак у бесіді з DW. За його словами, міжнародне право теоретично і юридично допускає кооперацію країн-союзників у цих цілях.

Говорячи про запуск нового міжнаціонального механізму, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив журналістам у Сеулі, що Росія, як і раніше, використовує балістичні ракети та інші ресурси, протиправно придбані в Північної Кореї, для продовження своєї війни проти України. "Останнім часом Росія і в деяких випадках Китай заблокували співпрацю в низці галузей, пов'язаних із цією небезпечною і провокаційною діяльністю", - заявив він.

Північна Корея погрожує помститися

Пхеньян відреагував на новину з гнівом: міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі назвала ініціативу "незаконною і нелегітимною", попередивши, що країни, які беруть участь у ній, "дорого заплатять", наводять її слова державні ЗМІ Північної Кореї.

Перші санкції ООН проти КНДР було запроваджено 2006 року незадовго після того, як Пхеньян провів перше підземне ядерне випробування. Резолюцією 1718 було заборонено експорт до КНДР деяких видів військового обладнання і предметів розкоші, а наступні резолюції, ухвалені після нових ядерних випробувань і запусків ракет, посилили санкції.

Сеул стверджує, що КНДР постачає Росії велику кількість боєприпасів, а тепер і солдатів Фото: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

США, Євросоюз і Японія запровадили проти Пхеньяна свої власні обмежувальні заходи з метою змусити його відмовитися від ядерної зброї. Санкції Токіо мають ще одну мету - Японія намагається домогтися від Північної Кореї звільнення японських громадян, викрадених у 1970-1980-х роках.

Останніми роками низка країн виявила, що в морі біля берегів Корейського півострова північнокорейські судна перевантажують небезпечним методом "борт у борт" заборонені товари, зокрема мазут.

Професор Пак з університету Тангук вважає, що нова моніторингова команда може домогтися кращих результатів, ніж група експертів ООН. "Вона цілком може виявитися більш ефективною з погляду фактичного виконання санкцій, оскільки структура ООН була більш бюрократичною - їй потрібно було набагато більше обговорювати, перш ніж узгодити план дій, - зазначає він. - Тепер такого не буде".

Геополітичні зміни на руку Пхеньяну

Водночас інші спостерігачі сумніваються, що Багатостороння група з моніторингу санкцій може бути ефективною в умовах, коли сусіди Північної Кореї - Росія та Китай - є її найближчими союзниками. "Росія зараз абсолютно не зацікавлена в санкціях проти Північної Кореї", - констатує Бен Ешйон, доцент кафедри міжнародних відносин токійського університету Васеда.

"Коли 2017 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію (проти енергетичного, експортного та імпортного секторів КНДР. - Ред.), і Китай, і Росія погодилися співпрацювати з рештою світу для того, щоб, запровадивши санкції проти Північної Кореї, спробувати примусити її відмовитися від своєї ядерної зброї, - вказав він у інтерв'ю DW. - Але відтоді відносини між Росією і Північною Кореєю кардинально змінилися: тепер Пхеньян відправляє солдатів воювати в Україну".

І хоча новому альянсу, можливо, вдасться краще відстежувати переміщення підозрілих суден, що можуть намагатися обійти санкції, ця "гра в кішки-мишки" стала складнішою: Москва та Пхеньян активізували постачання військового обладнання, товарів і пального залізницею або на суднах, що не виходять за межі територіальних вод уздовж східного узбережжя двох країн.

"Санкції - це інструмент, який можна використовувати для тиску, але ідея, що ми раптом зможемо домогтися повного їх дотримання і змусити Пхеньян поступитися, здається мені нереалістичною", - резюмує Бен Ешйон.