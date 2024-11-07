Зеленський: Серед військових КНДР є перші втрати

Частина з 11 тисяч північнокорейських військових вже брала участь у бойових діях проти українців і зазнала втрат, заявив Володимир Зеленський.

Серед солдатів Північної Кореї є перші втрати, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Будапешті в четвер, 7 листопада.

"11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні в прикордонні з Україною у Курській області РФ. Частина з них вже брала участь в бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", - сказав президент.

Зеленський: Реакція світу на допомогу КНДР російським окупантам - недостатня

Зеленський зауважив, що деякі країни відреагували "гучно" на військову співпрацю Росії та Північної Кореї, деякі не відреагували, а деякі - "тихо". За його словами, саме з останніми зараз ведеться робота.

Він попередив, що якщо не буде застосована західна далекобійна зброя та політичний тиск на РФ, то кількість контингенту КНДР може значно зрости. "Путін завжди дивитися на реакцію світу. Я вважаю, що сьогодні вона недостатня", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що між українськими і північнокорейськими солдатами на Курщині відбулися перші боєзіткнення. За його словами, поки бої за участі північнокорейців були "маломасштабними". За даними Умєрова, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 солдатів КНДР розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 кілометрів, тобто загальна чисельність залучених до війни північкорейців становитиме 15 тисяч осіб.

Читайте також: Солдати з КНДР будуть залучені до участі у війні проти України у листопаді - Кислиця