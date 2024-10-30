Зеленський невдоволений реакцією світу на солдатів КНДР у РФ

Президент України Володимир Зеленський незадоволений міжнародною реакцією на появу солдатів Північної Кореї на території Росії. Про це він сказав у середу, 30 жовтня, під час спілкування з представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Я вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", - заявив він.

Зеленський порівняв реакцію світу на появу солдатів з КНДР на території РФ з початком окупації Росією Криму, коли "була тиша з боку Заходу", і "ніхто не хотів реагувати".

"Не знаю чому, але всі боялися ескалації. Вони дуже люблять цю фразу "щоб не було ескалації". І Путін, одного разу спробувавши з Кримом, зрозумів, що можна продовжувати, і він спробував з Донбасом і досяг успіхів. Донбас був окупований. І після восьми років і окупації двох українських земель він почав повномасштабну війну. Він завжди тестує, випробовує, як це працює. Як реагуватиме Захід. Те саме стосується північнокорейських солдатів", - зазначив президент.

Він додав, що розраховує на більш дієву реакцію. "Досі ми чули реакцію, але вона недостатньо сильна. Ось чому Путін тестує, і я не знаю, скільки ще солдатів прибуде з Північної Кореї чи Ірану. Їх може бути більше... Що ми будемо робити, якщо прийдуть 100 тисяч північнокорейських солдатів? Якщо вони прийдуть на нашу територію, що ми будемо робити? Що робитиме Захід? Що робитимуть Сполучені Штати? Багато запитань, багато риторики й мало рішучих кроків лідерів", - сказав він.

Зеленський про можливу відповідь Заходу на солдатів КНДР у РФ

Серед відповідей на появу північнокорейських солдатів на фронті Зеленський, з-поміж іншого, нагадав про дозвіл на використання західної далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії.

"Коли ми піднімаємо питання про дозвіл на використання далекобійної зброї для України, особливо по військових цілях на території РФ, то деякі країни кажуть, що це перетин червоних ліній. І якщо ми дамо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію у відповідь на цю ескалацію. Вибачте, але я думаю, що північнокорейські солдати - це і є ескалація. І не з нашого боку, а з боку Росії", - наголосив він.

Президент зазначив, що Україна не має можливості зупинити північнокорейські війська, поки вони перебувають на території РФ. "Це означає, що ми можемо захищати нашу землю тільки тоді, коли вони її руйнуватимуть, коли вони вже на нашій землі, коли вони окупували нашу землю, коли вони вже вбили наших дітей або намагаються це зробити. Отже, тільки у той момент ми маємо дозвіл на те, щоб щось робити", - зауважив Зеленський.

Він запевнив, що у відповідь на появу північнокорейських солдатів Україна не має наміру виступати з ініціативою залучити військових країн-партнерів.

"Я знаю, як усі скептично ставляться до цього, й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали на цій ідеї і ніколи не говорили про це детально. Я маю на увазі, що це дуже, дуже небезпечно, коли ви не маєте такого рішення від лідерів і від суспільства. Дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити решту підтримки", - пояснив він.

Зважаючи на це, за його словами, "ми ніколи не можемо порушувати цю тему". "Це не може бути нашою просто публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, а ми не можемо ризикувати втратити ту підтримку, яку ми вже маємо", - сказав Зеленський.