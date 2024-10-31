Кислиця: Війська КНДР будуть залучені до війни з листопада

За даними України, до 12 тисяч військових з КНДР проходять підготовку на п'яти полігонах на сході Росії, повідомив постпред при ООН Сергій Кислиця. Серед них - щонайменше пів тисячі офіцерів.

За наявними у України даними, військовослужбовці з КНДР почнуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти українських Сил оборони вже у листопаді. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, що відбулосч увечері у середу, 30 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі військові з КНДР чисельністю до 12 тисяч проходять підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу ЗС Росії. До складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, з них три - генерали з Генерального штабу Корейської народної армії КНДР, додав він.

"Згодом планується сформувати щонайменше п'ять частин або з'єднань із військовослужбовців КНДР чисельністю 2000-3000 осіб кожне. Один такий підрозділ еквівалентний мотострілецькому полку", - розповів Кислиця.

Кислиця: північнокорейські військові матимуть форму і зброю РФ

За його даними, передбачається, що військовослужбовці з КНДР носитимуть російську форму і використовуватимуть російську стрілецьку зброю. Їм також будуть видані російські посвідчення особи. Для приховування присутності їх, як очікується, інтегруватимуть в російські частини, укомплектовані представниками національних меншин азіатської частини Росії.

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Крім того, за наявною інформацією, у період з 23 по 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіло щонайменше сім літаків із військовослужбовцями чисельністю до 2100 людей, повідомив Кислиця.

"Очікується, що чисельність військовослужбовців з КНДР, які будуть перекинуті з Приморського краю Росії до кінця жовтня 2024 року, може сягнути 4500 людей. Також очікується, що в листопаді 2024 року військовослужбовці КНДР почнуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти українських Сил оборони", - заявив постпред.

Найнебезпечніший поворот для світу

Кислиця наголосив, що активна участь військ КНДР у російській війні проти України є "дуже поганою новиною для світу".

"Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з точки зору її глобальних наслідків. Створення оперативної сумісності армій Росії та КНДР є загрозою для Європи, Корейського півострова, її сусідів і за його межами", - сказав він. Кислиця вказав, що ті військовослужбовці з КНДР, особливо офіцери, які пройдуть війну, розв'язану Росією проти України, повернуться у свій регіон із винятковим досвідом ведення сучасної війни.

РФ в ООН заявила про нахабну брехню

Між тим, постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що військова взаємодія Росії з Північною Кореєю не порушує міжнародного права. "Навіть якщо все, що говорять про співпрацю Росії та Північної Кореї наші західні колеги, є правдою, то чому США та союзники намагаються нав'язати всім хибну логіку, що вони мають право допомагати режиму Зеленського (...), а російські союзники не мають права робити подібне", - заявив Небензя, якого цитує Reuters.

За його словами, наразі розмови про присутність військ КНДР є "відвертою брехнею" та "простими твердженнями" без переконливих доказів, додає AFP. Постпред РФ стверджує, що співпраця РФ з Північною Корею не спрямована проти третіх країн.

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