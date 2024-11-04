Солдати з КНДР потрапили під перший обстріл на Курщині - ЦПД

Солдати з КНДР потрапили під перший обстріл на Курщині - ЦПД4 листопада 2024 р.
Солдати з Північної Кореї, яких Росія може задіяти у війні проти України, вже встигли потрапити під обстріл на території Курської області РФ.
Про це у понеділок, 4 листопада, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.
"Перші військові КНДР уже потрапили під обстріл на Курщині", - написав він у Telegram, але не повідомив деталей.
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Військові з Північної Кореї в Росії
За даними Південної Кореї, КНДР уже перекинула в Росію щонайменше 11 тисяч солдатів. Дані південнокорейської розвідки підтвердили і в НАТО.
За даними німецького фонду Фрідріха Наумана, з початку повномасштабної війни Росії проти України Північна Корея передала РФ зброю на суму від 1,7 до 5,5 мільярда доларів.
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