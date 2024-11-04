Солдати з КНДР потрапили під перший обстріл на Курщині - ЦПД

Військові з Північної Кореї вперше потрапили під обстріл на території російської Курської області, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Солдати з Північної Кореї, яких Росія може задіяти у війні проти України, вже встигли потрапити під обстріл на території Курської області РФ.

Про це у понеділок, 4 листопада, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

"Перші військові КНДР уже потрапили під обстріл на Курщині", - написав він у Telegram, але не повідомив деталей.

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Військові з Північної Кореї в Росії

За даними Південної Кореї, КНДР уже перекинула в Росію щонайменше 11 тисяч солдатів. Дані південнокорейської розвідки підтвердили і в НАТО.

За даними німецького фонду Фрідріха Наумана, з початку повномасштабної війни Росії проти України Північна Корея передала РФ зброю на суму від 1,7 до 5,5 мільярда доларів.

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