Відбулися перші боєзіткнення ЗСУ з солдатами КНДР - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив перші боєзіткнення українських військових з солдатами з Північної Кореї в Курській області РФ.

Між українськими і північнокорейськими солдатами відбулися перші боєзіткнення на території Курської області РФ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейському виданню KBS , опублікованому у вівторок, 5 листопада.

"Вже був контакт. Але через кілька тижнів побачимо більше боєзіткнень, і тоді ми проведемо аналіз і перегляд", - сказав він.

За його словами, поки бої за участі північнокорейців були "маломасштабними".

При цьому міністр заявив, що РФ маскує північнокорейців під бурятів, що ускладнює підтвердження точної кількості втрат і полонених.

Умєров: РФ залучить 15 тисяч солдатів з КНДР

За словами Умєрова, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 солдатів КНДР розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 кілометрів. Загальна чисельність залучених до війни північкорейців становитиме 15 тисяч осіб.

Напередодні, 4 листопада, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко заявив, що військові КНДР уже потрапили під обстріл на Курщині.

Після цього, джерело "Суспільного " в спецслужбах заявило, що на Курщині відбулися перші бойові зіткнення з північнокорейськими солдатами. За його словами, "поки що не йдеться про великі з'єднання, але перші зіткнення відбулися". Про це ж повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Деталізувати цю інформацію співрозмовники не сnали.

За даними президента України Володимира Зеленського, на Курщині перебуває вже 11 тисяч північнокорейських військових. Ці ж дані підтвердила південнокорейська розвідка та НАТО.