Відбулися перші боєзіткнення ЗСУ з солдатами КНДР - Умєров

Відбулися перші боєзіткнення ЗСУ з солдатами КНДР - Умєров5 листопада 2024 р.
Між українськими і північнокорейськими солдатами відбулися перші боєзіткнення на території Курської області РФ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейському виданню KBS, опублікованому у вівторок, 5 листопада.
"Вже був контакт. Але через кілька тижнів побачимо більше боєзіткнень, і тоді ми проведемо аналіз і перегляд", - сказав він.
За його словами, поки бої за участі північнокорейців були "маломасштабними".
При цьому міністр заявив, що РФ маскує північнокорейців під бурятів, що ускладнює підтвердження точної кількості втрат і полонених.
Умєров: РФ залучить 15 тисяч солдатів з КНДР
За словами Умєрова, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 солдатів КНДР розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 кілометрів. Загальна чисельність залучених до війни північкорейців становитиме 15 тисяч осіб.
Напередодні, 4 листопада, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко заявив, що військові КНДР уже потрапили під обстріл на Курщині.
Після цього, джерело "Суспільного" в спецслужбах заявило, що на Курщині відбулися перші бойові зіткнення з північнокорейськими солдатами. За його словами, "поки що не йдеться про великі з'єднання, але перші зіткнення відбулися". Про це ж повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела в українській розвідці. Деталізувати цю інформацію співрозмовники не сnали.
За даними президента України Володимира Зеленського, на Курщині перебуває вже 11 тисяч північнокорейських військових. Ці ж дані підтвердила південнокорейська розвідка та НАТО.