Зеленський: На Курщині вже 11 тис. солдатів Північної Кореї

У Курській області РФ уже перебувають 11 тисяч військових з КНДР, заявив президент України Володимир Зеленський. "Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів", - зазначив він.

У російській Курській області вже перебувають 11 тисяч північнокорейських військових, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері в понеділок, 4 листопада.

За його словами, сьогодні він заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, начальника генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова про Курську операцію.

"Вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо - тримаємо цю "санітарну зону" у визначених районах поблизу нашого державного кордону. І маємо цінувати значення цієї операції для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей з російського полону", - сказав президент.

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Зеленський: Збільшення північнокорейців є, а реакції партнерів - нема

Крім того, керівництво Головного управління розвідки міноборони та Служби зовнішньої розвідки доповіло Зеленському про північнокорейських військових на території РФ.

"Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль", - зазначив президент.

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