РФ дасть КНДР 600 тис тонн рису за військову допомогу - ЗМІ

Північній Кореї бракує мільйона тонн зернових на рік, щоб прогодувати населення, тому участь північнокорейських військ у війні Росії проти України на боці РФ - "зовсім непогана угода" для КНДР, пише Korea Herald.

Північна Корея значною мірою вирішила фінансову та продовольчу кризу завдяки своєрідній "компенсації" від Росії за внесок у війну проти України, пише південнокорейське видання The Korea Herald у понеділок, 4 листопада, з посиланням на колишнього посла країни в РФ Ві Сон Лака, який ознайомився з даними спецслужб на брифінгу в парламентському комітеті у справах розвідки.

За його словами, Росія пропонує КНДР від 600 до 700 тисяч тонн рису в обмін на військову допомогу.

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Брак продовольства в КНДР

Дипломат зазначив, що Північна Корея виробляє чотири мільйони тонн зернових на рік, але це на один мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати населення. Тому російська пропозиція здатна покрити понад половину обсягу, якого не вистачає для задоволення річної потреби.

За його словами, з такого погляду участь північнокорейських військ у війні Росії проти України на боці РФ - "зовсім непогана угода" для КНДР.

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