КНДР обіцяє РФ підтримку у війні проти України "до перемоги"

Голова МЗС Північної Кореї заявила, що КНДР надає допомогу РФ від початку війни проти України і робитиме це "до переможного дня".

Міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві у п'ятницю, 1 листопада, заявила, що її країна й надалі підтримуватиме агресивну війну РФ проти України. Запис зустрічі із перекладом слів посадовиці російською оприлюднило МЗС РФ.

"Ще раз запевняємо, що до переможного дня ми завжди твердо стоятимемо поряд з нашими російськими товаришами", - сказала вона.

За твердженнями Чхве Сон Хуей, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав підтримувати Росію від самого початку вторгнення і надавати допомогу армії РФ.

"Щоб ми ні на кого не оглядалися, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії та російському народу в їхній священній війні", - заявила глава МЗС КНДР.

Вона також висловила думку, що США та інші західні країни, постачаючи озброєння Україні, намагаються завдати РФ стратегічної поразки у довгостроковій війні.

Своєю чергою Лавров заявив, що між військовими КНДР і РІФ налагоджені тісні контексти "по лінії служб безпеки". "Це дозволяє вирішувати практично значущі та важливі завдання для безпеки громадян наших країн", - сказав він.

Військові КНДР у війні проти України

За даними української, південнокорейської і західних розвідок, Північна Корея у жовтні спрямувала в Росію своїх військових для участі у війні проти України. Їхня загальна численність оцінюється у 10-12 тисяч, частина військових КНДР вже перебувають у зовні бойових дій в Курській області РФ, інші - проходять підготовку на п'яти полігонах на сході Росії.

Напередодні Північна Корея запустила нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка, за словами міністра оборони Японії Гена Накатані, мала "найбільший час польоту" в історії КНДР і "може відрізнятися від звичайних ракет".

Українське спеціалізоване видання Defence Express наголошує, що нова північнокорейська МБР має багато схожих характеристик з російським ракетним комплексом "Ярс".