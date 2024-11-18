Син Трампа про удари вглиб РФ: Імбецили почнуть 3-ю світову

Син новообраного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-молодший - назвав "імбецилами" відповідальних осіб, які надали дозвіл застосовувати американську далекобійну зброю для ударів вглиб території Росії.

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Імбецили!" - заявив він у дописі у соцмережі X у неділю, 17 листопада.

Таким чином він відреагував на повідомлення низки західних ЗМІ про те, що адміністрація діючого президента Джо Байдена зняла обмеження, які стояли на заваді Україні у використанні наданої США зброї для завдання ударів вглиб території Росії. Окрім цього, у неділю французьке видання Le Figaro повідомило про те, що Франція та Великобританія слідом за США дозволили Україні бити ракетами SCALP/Storm Shadow по території Росії.

Зеленський: Ракети самі за себе скажуть

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю прокоментував повідомлення про надання дозволу бити західною зброєю по території Росії. "План посилення України - це план перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково", - сказав він.

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Волкер: скасовано політичне рішення, якого не мало бути

Дозвіл щодо використання американської зброї для ударів по цілях у глибині території РФ скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися. Про це у коментарі інформагентству "Укрінформ" заявив експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA), колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер.

"За законами збройного конфлікту Україна має право завдати удару по будь-якій військово значущій цілі - лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб. У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї", - заявив він.

За словами Волкера, "обмежуючи дальність застосування американської зброї, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права".