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Ердоган на саміті G20 запропонує свій "мирний план" - ЗМІ

Дмитро Шварц
18 листопада 2024 р.

За даними Bloomberg, план Ердогана передбачає замороження бойових дій по лінії фронту, відкладення питання вступу України до НАТО, демілітаризовану зону на Донбасі і розміщення там міжнародних військ.

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Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі,8 липня 2024 року
За даними Bloomberg, Ердоган сподівається переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у СтамбуліФото: Murat Kula/AA/picture alliance

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається презентувати свій "мирний план" для завершення війни Росії проти України на саміті "Групи двадцяти" (G20, Велика двадцятка), який відбудеться 18-19 листопада у бразильському Ріо-де-Жанейро. Про це у неділю, 17 листопада, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела з оточення турецького лідера.

"Ердоган планує подати пропозицію про заморожування конфлікту на поточних лініях фронту", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, президент Туреччини у якості поступки президенту РФ Володимиру Путіну пропонує щонайменше на 10 років відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО, додає Bloomberg.

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Пропозиція Ердогана передбачатиме створення демілітаризованої зони на Донбасі. "Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська, як додаткову гарантію, і забезпечити Україну військовими поставками, як компенсацію за згоду не вступати до НАТО", - зазначає агентство.

Турецькі чиновники визнають, що Києву важко буде прийняти таку пропозицію, втім, вони вважають, що це є "найбільш реалістичним підходом". Як додає Bloomberg, в Анкарі таким чином прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих Росією територій і в першу чергу зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню.

Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати президента України Володимира Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він отримав дані розвідки, які свідчать про те, що "Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться".

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